Sport: Champions League till USA? – Amerikansk miljardär vill ta över rättigheterna

Finalen i Champions League om titeln som Europas bästa fotbollslag, är en av årets största idrottshändelser i Europa. En tradition sedan 1955 och med finaler på orter inom räckhåll för alla européer. De senaste fem finalerna har spelats i tur och ordning i Lissabon, Porto, Paris, Istanbul och London. Matcher som många svenska fotbollsfans rest till. Liksom till finalen 2025 som spelas i München.

Nu är det av allt att döma slut med det.

Det europeiska fotbollsförbundet (Uefa) ligger i långt gångna förhandlingar med amerikanska Relevent Sports Group, en agentur som ägs av miljardären Stephen Ross. Denne äger bland annat också Miami Dolphins, ett av storlagen i den amerikanska fotbollen.

Det hela handlar naturligtvis om pengar. Den 84-årige Stephen Ross, god för runt motsvarande 200 miljarder kronor, vill ta över de kommersiella rättigheterna för och arrangemangen av Champions League-finalerna från 2027 och till och med i första hand 2033. För det är han villig att erbjuda Uefa, lika korrumperat som världsfederationen Fifa, en sudd pengar.

Att spela Champions League-finalerna i USA har diskuterats inom Uefa sedan 2023, och redan då reste sig supporterorganisationerna mot flytten. De ser den tänkta flytten som ytterligare ett steg i fotbollens ökande kommersialisering, där ekonomi väger tyngre än traditioner.

Fansen påminner gärna om hur de 2021 var en verksam kraft i att sätta stopp för turneringen European Super League (ESL), en superliga där initiativtagarna var de rika ägarna till några av de största europeiska klubbarna: spanske fastighetsmagnaten Florentino Pérez (ägare till Real Madrid), Fiat-familjens Andrea Agnelli (Juventus) samt de amerikanska affärsmännen Joel Glazer (Manchester United), Stan Kroenke (Arsenal) och John W. Henry (Liverpool).

Fansen, men också många klubbar runt Europa, var helt emot idén och initiativtagarna tvingades lägga den på is. Nu konstaterar fansen att CL-finaler i USA undergräver turneringens identitet, och hotar den lojala supporterbas den har i Europa.

Tottenham-supportern Billy sammanfattade på Twitter/X fansens syn på Uefa-planerna: ”I'll have to check my map. I don't remember America being in Europe” (Jag måste kolla in kartan. Jag minns inte att Amerika ligger i Europa). En annan supporter, Liverpool-anhängaren Chambo, konstaterade att ”det är som att arrangera Super Bowl i Paris. Meningslöst”.