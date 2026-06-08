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Miljardärernas tillgångar

Dinosauriefossil och diamanter – här är prylarna miljardärerna investerar i

Dinosauriefossiler, slitna handväskor och lyxyachter för miljarder. För världens superrika handlar konsumtion allt mindre om lyx – och allt mer om investeringar som kan lagra värde och öka i pris.
Fotograf: Proletären/CC/Wikipedia
Publicerad 8 juni 2026 kl 13.30
Enligt fastighetsbyrån Knight Franks årliga rapport kommer antalet superrika i världen att växa explosionsartat fram till 2031. Enbart i Sverige kommer personer med en förmögenhet på över 30 miljoner dollar – motsvarande drygt 300 miljoner kronor – att växa från dagens 6.845 personer till 10.633 år 2031. En ökning med 55 procent. Mycket tyder däremot…

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