Dinosauriefossil och diamanter – här är prylarna miljardärerna investerar i

Enligt fastighetsbyrån Knight Franks årliga rapport kommer antalet superrika i världen att växa explosionsartat fram till 2031. Enbart i Sverige kommer personer med en förmögenhet på över 30 miljoner dollar – motsvarande drygt 300 miljoner kronor – att växa från dagens 6.845 personer till 10.633 år 2031. En ökning med 55 procent. Mycket tyder däremot…