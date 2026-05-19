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Fyra dog när ambulansflygplan kraschade – på grund av Pentagons övning

En militärövning på White Sands Missile Range slog ut flera flygplans navigations- och GPS-system och överbelastade flygledningscentralen i Albuquerque.
Maj 2026: Röken stiger i den brand som uppstod efter att flygplanet störtat, varvid alla fyra ombord omkom. Färska uppgifter tyder på att militär GPS-störning bidrog till kraschen. Fotograf: Lincoln National Forest
Publicerad 12 augusti 2026 kl 09.21

Natten till den 14 maj kraschade ett ambulansflygplan, en tvåmotorig Beechcraft King Air, in i en bergsvägg i delstaten New Mexico i södra USA. Samtliga personer ombord – två piloter och två sjuksköterskor – dog.

En preliminär rapport från USA:s haverikommission släpptes nyligen och händelsen har de senaste veckorna uppmärksammats i amerikansk media.

Flygplanet hade lyft från Roswell strax före midnatt och var på väg mot staden Ruidoso för att hämta en patient. Samma natt genomförde USA:s militär ett GPS-störningstest på militärbasen White Sands Missile Range.

Militärövningen slog ut ambulansflygplanets navigationssystem och piloterna tvingades flyga enbart med hjälp av flygplanets instrument, utan yttre visuella referenser, eftersom det var mitt i natten i ett glesbefolkat område.

Vid tolvslaget berättar piloterna för flygledningscentralen i Albuquerque, som de sedan tidigare kontaktat, att även deras GPS-system nu slutat fungera, enligt tidskriften Wired, som sammanfattat händelseförloppet utifrån rapporten från den amerikanska haverikommissionen National Transportation Safety Board (NTSB).

Flygledarna i Albuquerque var tvungna att hjälpa piloterna nödlanda, samtidigt som åtminstone tre andra flygplan hade rapporterat navigationsproblem på grund av GPS-störningstestet.

King Air-flygplanet, delvis på grund av en överbelastad ledningscentral, hade flugit förbi landingsbanan med omkring 15 kilometer. Vid den tidpunkten hade de dock kommit tillräckligt högt upp för att se ljuset från flygplatsen i Ruidoso 50 kilometer bort.

Piloterna bad flygledarna om tillåtelse att landa. Begäran beviljades. Men mellan ambulansflyget och landningsbanan reste sig de 3 000 meter höga Capitanbergen, något piloterna omöjligt kunde se i nattmörkret.

Ambulansflygplanet kraschade rakt in i bergväggen. Enligt rapporter orsakade flygplanskraschen även en skogsbrand.

USA:s militär vill inte kommentera händelsen och hänvisar till att fallet är under utredning. 

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