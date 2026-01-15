Lås upp hela webbplatsen
SAS fördjupar samarbete med Israel
Det nationella flygbolaget för Sverige, Norge och Danmark återupptog flygtrafiken till Israel i höstas. Nu vill SAS göra det enklare för resenärer att besöka folkmordsstaten, samtidigt som de gör reklam för att resa till ockuperad palestinsk mark.
SAS uppmanar resenärer att resa till Israel: ”ett måste att besöka”. Fotograf: El Al/Wikimedia @N509FZ
Publicerad 15 januari 2026 kl 15.28
Från och med den 15 januari är det möjligt att boka direktflyg mellan Köpenhamn och Tel Aviv direkt genom Israels nationella flygbolag El Al Israel Airlines och samtidigt samla bonuspoäng, flyg som trafikeras av SAS. ”Vi är glada att meddela att vi utökar vårt codeshare-samarbete med SAS – Scandinavian Airlines, för att ge dig smidiga…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.