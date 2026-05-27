Smolket i Gunner-bägaren

Det utbröt galna jubelscener i norra London, sedan det blivit klart att Arsenal vunnit Premier League för första gången på 22 år. Men glädjen hos många fans dog snabbt, när det också stod klart att klubben skrivit avtal med en israelisk sponsor. Proletärens Janne Bengtsson berättar om Arsenal Football Club, nyblivna engelska ligamästare och en av de klubbar som vänt sina traditionella fans ryggen.

Glädjen över ligasegern hos fansen till Arsenal Football Club, ”Gunners” i folkmun, förbyttes hos många till ilska när det offentliggjordes att klubben skrivit sponsorsavtal med det israeliska bolaget Deel: företagets logotype kommer att (van)pryda ena ärmen på Arsenals röd-vita matchtröjor.

Deel Inc. arbetar med löner och HR-verksamhet för internationellt utplacerade arbetare: bolaget tillhandahåller rekryterings-, betalnings- och personaltjänster för företag som anställer internationellt. Enligt den spansk-marockanska sportjournalisten Layla Hamed, är Deel verksamt på de av den israeliska armén ockuperade palestinska områdena, och bolaget bidrar varje år med miljoner till den israeliska militärmakten.

Deel är baserat i Delaware i USA. Bolaget grundades