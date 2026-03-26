Mobilisering inför Natomöte i Helsingborg: ”Krigsmotstånd utmålas som antidemokratiskt”

I mitten av maj hålls ett Natotoppmöte i Helsingborg, det första med Sverige som medlem. Samtidigt mobiliseras det till protester. Johanna Söderman Wigh och Pia Jacobsen sitter i styrgruppen för Nätverket Stoppa Nato, som samlar till demonstration den 16 maj i Helsingborg.

– Vi lever i en tid präglad av krig, där krigsmotstånd utmålas som antidemokratiskt. Allt har gått väldigt fort sedan vi gick med i Nato, säger Johanna Söderman Wigh, som också är medlem i Förbundet Allt åt Alla.

Även om många, inte minst unga, engagerat sig i Palestinarörelsen, och demonstrerar mot Israels folkmord på palestinier, har fredsrörelsen i stort varit på reträtt de senaste decennierna.

– Det blev ett visst uppsving kring Irakkriget men den breda fredsrörelsen har tyvärr inte lyckats mobilisera de yngre generationerna, säger Pia Jacobsen, också medlem i Kommunistiska Partiet.

Toppmötet i Helsingborg är formellt sett inget Natomöte, utan ett möte mellan utrikesministrarna i Natoländerna. Men det är det första av sitt slag med Sverige som medlem i USA:s militärallians.

– Det är ett givet tillfälle att samla Natomotståndet. Världens blickar riktas mot Helsingborg, säger Pia Jacobsen, som påpekar att opinionen nu verkar ha vänt och att allt fler ser igenom krigspropagandan.

– Ja, det är viktigt att visa att Natomotståndet lever. Ett sådant här möte inte ska få passera obemärkt, säger Johanna Söderman Wigh.

Initiativtagare till nätverket Stoppanato.nu är Förbundet Allt åt Alla. Anslutna organisationer har sedan samlats på stormöten som bland annat beslutat om en styrgrupp, där Pia Jacobsen och Johanna Söderman Wigh alltså ingår.

Nätverket har tagit fram en plattform som gemensam utgångspunkt för de 15 organisationer som hittills anslutit sig. Plattformen avslutas med de tre parollerna ”Stoppa Nato, vi vägrar er militarisering”, ”Välfärd inte vapen” och ”Nato ut ur Sverige, Sverige ut ur Nato”.

– Vår målsättning är att samla olika organisationer och rörelser över olika generationer, med partier, ungdsomsförbund, fredsorganisationer och även klimatrörelsen, säger Johanna Söderman Wigh.

Själva toppmötet kommer troligtvis att hållas den 21-22 maj, men demonstrationen lördagen den 16 maj. Anledningen är att nätverket försöker mobilisera nationellt.

Just nu planerar styrgruppen för talare och musikarrangemang. Hittills är en artist klar för att spela på själva mötet.

– General Knas kommer att spela vid samlingen! Vad gäller talare är vi inte riktigt klara än, säger Pia Jacobsen.

De båda hoppas på minst några tusen deltagare. Någon risk för bråk eller oroligheter kring demonstrationer kan de inte se.

– Nej, med tanke på hur lungt det var kring Eurovision-demonstrationen ser jag ingen sådan risk. Vi kommer att ha demonstrationsvakter och vi har bra kontakt med dialogpolisen, säger Pia Jacobsen.

Avslutningsvis uppmanar de båda till att hjälpa till i mobiliseringen, och även med omkostnader kring demonstrationen. Bankkontonummer och swishnummer finns på stoppanato.nu.

– Och hjälp till att sprida eventet bland vänner och på sociala medier, säger Johanna Söderman Wigh.