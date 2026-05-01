Byggnads kongress blir uppgörelse – fackliga ger Wagner stöd

I en debattartikel går fyra av förbundets förtroendevalda till angrepp mot dem inom Byggnadsarbetareförbundet som vill peta ordföranden Kim Söderström till förmån för det fackliga etablissemangets man Wilhelm Bertilsson från Mälardalen.

Trots att sex av förbundets tio distrikt nominerat Söderström som förbundsbas, föreslår valberedningen en annan kandidat:

– Oavsett hur Kim hade agerat så hade ni hittat sätt att kritisera honom. Anledningen är mycket enkel: han står för något som ni inte står för, skriver Kristoffer Kjellberg, Magnus Calén, Joakim Stafsudd och Fredrik Andersson, alla förtroendevalda inom Byggnads.

Söderström har tagit ställning för den med svepskäl sparkade förbundssekreteraren Jakob Wagner, och den linje av utbildning och samhällsengagemang som Wagner förespråkat. Söderström har även varit tydlig mot det hot mot demokratin i förbundet som flera i förbundsstyrelsen står bakom, bland dem förbundets vice ordförande Lars Hildingsson som efter kongressen blir välavlönad S-politiker i Blekinge.

Linn Svansbo, tidigare medlemsutvecklare på Byggnads, ser precis som de fyra förtroendevalda konflikten i förbundet som en samordnad attack från ”ett gammalt garde” som vill att förbundet ska vara mer av ett försäkringsbolag än ett välutbildat och -organiserat förbund med förankring i samhällsdebatten. Ett förbund vid ett ideologiskt vägskäl.

– Både jag och Jakob [Wagner] rekryterades till förbundskontoret för att få fler unga, fler kvinnor och fackligt förtroendevalda att engagera sig. Och det tyckte ju den gamla ledningen var kul, tills de människorna också dök upp och ville ha makt i organisationen, säger Linn Svansbo till Dalademokraten.

S-debattören Svansbo konstaterar att ”den nya linjen” i förbundet fått igenom flera progressiva förslag: om sex timmars arbetsdag, att en skrivelse om socialism återinfördes i portalparagrafen och en ökad satsning på medlemsutbildning.

Hon konstaterar också att ”det gamla gardet” gjort allt för att behålla makten. De har använt sig av ett lättstyrt nätverk ute i förbundets avdelningar för att så split i förbundet.

– De har försökt stänga kretsmöten, flytta nomineringsordningar, byta datum på möten i sista sekund och neka folk tillträde. Det har varit mycket mygel.

Både Kim Söderström och Jakob Wagner trotsar valberedningen och ställer upp för omval.