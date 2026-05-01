Natt och Dag i fängelse – tvingade pojkar att arbeta oavlönat

Hovrätten skärper tingsrättens dom mot hästgårdsägaren Lena Natt och Dag. I tingsrätten fick den 65-åriga adelskvinnan villkorlig dom för brott mot utlänningslagen eftersom pojkarna saknade arbetstillstånd. Hovrätten skärper nu straffet till nio månaders fängelse för människoexploatering. Lena Natt och Dag ska dessutom betala sammanlagt 200.000 kronor i skadestånd till pojkarna. Hon får också näringsförbud i tre år.

Lena Natt och Dag – en gång utsedd till Skandinaviens främste amatörtränare – har i många år drivit Akka Ridcenter i Skurup. Processen mot henne har pågått i tre år. När brottsmisstankarna mot Natt och Dag dök upp 2023 drog Svensk Galopp in hennes tränarlicens. En licens hon nu fått tillbaka.

Lena Natt och Dags företag har varit i blåsväder tidigare: 2021 drogs centrets tillstånd till att bedriva ridskola tillbaka, men Lena Natt och Dag fortsatte som inget hänt. Länsstyrelsens inspektörer konstaterade i samband med det att miljön för djuren var undermålig, och hotade 2024 med miljonböter. Något Lena Natt och Dag utan framgång överklagade till högsta instans. Efter upprepade kontroller förlorade Natt och Dag till slut tillståndet att bedriva verksamheten.

När rättsprocessen mot Lena Natt och Dag blev offentlig, började vittnesmålen om hur hon skött sin ridgård dyka upp. I Ystads Allehanda kommenterade en tidigare lägerdeltagare:

”Lena är en hemsk människa som aldrig mer borde få vara i närheten av djur […] Jag som tioåring fick dela rum med två 48-åriga män. Gjorde man ett litet misstag så skrek hon öronen av en. Hästarna var halta och magra, stod i gammalt bajs i små spiltor. Låg både öl och spritflaskor över hela anläggningen samt fimpar. Vissa kvällar serverades det flugor i maten som man fick pilla bort. Min kompis som var med fick hemlängtan och åkte hem efter 2:a kvällen och Lena var väldigt arg och upprörd över detta.”

Nu är Lena Natt och Dag dömd för människoexploatering: de tre tonårspojkarna har fått arbeta sex dagar i veckan utan lön. Under rättegången vittnade pojkarna om att jobbet varit slitsamt, att de inte fått tillräckligt med mat och att de tyckt att gårdens hästar behandlats illa.

– Vi har kommit fram till att de här tre personerna har exploaterats i arbetet under orimliga former, säger hovrättsrådet Petter Anefur.