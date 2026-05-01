Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Lönedumpning

Stäms efter ”åldersavdrag” på ungas löner

Ica Sverige stäms av Handelsanställdas förbund i Arbetsdomstolen efter att bolaget på eget initiativ ska ha gjort avdrag på löneökningar för yngre lagermedarbetare.
Publicerad 20 maj 2026 kl 15.27

Ica Sverige stäms av Handelsanställdas förbund i Arbetsdomstolen efter att bolaget på eget initiativ ska ha gjort avdrag på löneökningar för yngre lagermedarbetare. Facket kräver 300.000 kronor i skadestånd.

Enligt stämningsansökan skulle anställda mellan 18 och 19 år få ett lönepåslag på 5,75 kronor i timmen enligt kollektivavtalet. Men 18-åringar ska endast ha fått drygt en krona extra i timmen och 19-åringar knappt tre kronor.

Handels uppger att minst ett hundratal anställda drabbats av det som beskrivs som ett ”åldersavdrag”. Problemen ska ha förekommit på Icalager i bland annat Borlänge, Järfälla/Årsta, Västerås, Helsingborg, Kungälv och Brunna. Facket menar också att liknande avdrag kan ha gjorts tidigare utan att förbundet kännt till det.

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag