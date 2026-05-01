Stäms efter ”åldersavdrag” på ungas löner

Ica Sverige stäms av Handelsanställdas förbund i Arbetsdomstolen efter att bolaget på eget initiativ ska ha gjort avdrag på löneökningar för yngre lagermedarbetare. Facket kräver 300.000 kronor i skadestånd.

Enligt stämningsansökan skulle anställda mellan 18 och 19 år få ett lönepåslag på 5,75 kronor i timmen enligt kollektivavtalet. Men 18-åringar ska endast ha fått drygt en krona extra i timmen och 19-åringar knappt tre kronor.

Handels uppger att minst ett hundratal anställda drabbats av det som beskrivs som ett ”åldersavdrag”. Problemen ska ha förekommit på Icalager i bland annat Borlänge, Järfälla/Årsta, Västerås, Helsingborg, Kungälv och Brunna. Facket menar också att liknande avdrag kan ha gjorts tidigare utan att förbundet kännt till det.