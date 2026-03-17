Dömdes för Hitler-äpplen och docka: ”Hade gjort det igen”

Den 18 och 19 januari utfördes två aktioner mot biståndsminister Benjamin Dousa (M) och migrationsminister Johan Forssell (M). En docka med leksakskniv i ena handen och ett dockhuvud i den andra samt en korg med äpplen med påmålade Hitler-ansikten lämnades utanför ministrarnas bostäder.

Mannen bakom aktionen var Andreas Klominek, 43 år och sedan många år aktiv i Rojavakommittéerna, som nyligen dömdes till villkorlig dom för ofredande och olaga hot. Han berättar för Proletären om sin syn på domen.

– Tingsrättsdomen är inte det viktiga här. Sett till helheten är det ganska ointressant. Jag var inställd på att det oavsett utfall i tingsrätten skulle tas vidare till hovrätten. Det är den politiska innebörden bakom beslutet som borde göra oss oroliga.

– Den liberala demokratin håller på att monteras ned. Arbetarrörelsen har historiskt lyckats kämpa sig till flera rättigheter, såsom demonstrations- och yttrandefriheten. Dessa inskränks nu.

Hur har domstolsbeslutet påverkat dig?

– Jag har fått mycket stöd. Jag har två barn som också fått stöd från kompisarna. Jag har varit politiskt aktiv sedan 2000-talet. Stödet från varandra är det viktigaste i den här sortens rörelser.

Efter en nattlig husrannsakan greps Andreas Klominek och satt häktad i flera veckor innan rättegången. Han berättar att polisen bröt upp dörren och att han vaknade i sitt rum, omringad av poliser, när de tände lampan.

– I häktet var jag själv de första tio dagarna. Sedan delade jag cell med en annan person sista tiden. Jag läste böcker, tittade på tv, tränade i cellen och promenerade 30 minuter varje dag.

Ångrar du aktionen?

– Inte alls, även om jag inte trodde att det skulle bli så som det blev.

Hade du gjort om det?

– Ja, svarar Andreas Klominek.

Aktionerna utanför ministrarnas hem var en politisk protest mot att regeringen skickat 295 miljoner kronor till Syrien som sedan Assadregimens fall i december 2024 styrs av al-Qaidas efterföljare i Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) – vars militär i januari attackerade kurdiska områden i norra Syrien.

– Självklart vill vi att Syrien ska återbyggas. Men att ge hundratals miljoner till al-Qaida var sista dolkstöten mot revolutionen i Rojava. Till FN-organet Unrwa drog regeringen in biståndet på grund av falska anklagelser om kopplingar till Hamas. Men att skicka pengar till al-Qaida går bra, säger Andreas Klominek, och fortsätter:

– Vi kan inte alltid påverka världspolitiken men vi kan påverka vad vår regering gör, som i samband med Natointrädet vek sig och övergav möjligheten att föra en självständig utrikespolitik.

Johan Forssell var missnöjd över tingsrättens beslut. Åklagaren, påhejad av regeringsföreträdare, ville se 14 månaders fängelse för grovt olaga hot.

– Hur kan Forssell hävda att han blir rädd när han gjort samma sak själv, frågar sig Andreas Klominek.

När Johan Forssell 2004 var ordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) skickade han ett avhugget gunghästhuvud till Hans Tilly, då ordförande i fackförbundet Byggnads, för att de ville ha kollektivavtal.

Förra sommaren avslöjades att migrationsministerns son var aktiv nazist och engagerad i Aktiv Klubb Sverige.

Andreas Klomineks försvarsadvokat, Silas Aliki, delar inte tingsrättens bedömning och anser inte att någon av gärningarna utgör olaga hot. De kommer att överklaga tingsrättens dom.

– Min klients agerande ryms inom hans yttrande- och demonstrationsfrihet och det är oroande att han nu döms för att ha använt sig av sina grundlagsskyddade rättigheter, säger Silas Aliki till Arbetaren.

Leif GW Persson har uttryckt sitt stöd till aktionen och erbjudit sig betala rättegångskostnaderna. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke ställde sig bakom kriminologens ställningstagande och riktade kritik mot domen. Även han menar att aktionen ryms inom yttrandefriheten.

– Regeringens högervridning med stödet till al-Qaida är kopplat till repressionen mot vänsterkrafter och försöket att tysta ned och osynliggöra oss, precis så som de gjort mot Palestinarörelsen – inklusive massmedia. Därför är självständig media avgörande. Det är en kamp för att återta demokratin i Sverige, avslutar Andreas Klominek.