Bildspecial: Kraftfull protest mot Nato i Helsingborg

I helgen demonstrerade runt 1000 personer i Helsingborg mot Natotoppmötet som äger rum i staden den 21-22 maj, där Sverige för första gången står värd för ett stormöte med utrikesministrar och representanter från Natos medlemsländer.

38 organisationer samlades under nätverket Stoppanato.nu, däribland Tecknarupproret, Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU), Kommunistiska Partiet, Feministerna, Vänsterpartiet Malmö, Ung Vänster Skåne, Allt åt Alla, Rojavakommittéerna, Fred og Rettferdighet (FOR), Stäng ner Elbit och Frasses Fulflyttar, med flera.

Proletären var på plats i ett delvis regnigt Helsingborg och pratade med demonstranter om varför de protesterar.

– Jag är här för att demonstrera mot Nato och för att stoppa militarismen. Vi vill också uppmärksamma folk om de 17 militärbaser runt om i Sverige som USA har tillgång till genom DCA-avtalet, säger Martin Bronski från Riksföreningen Nej till Nato, som menar att Natointrädet inte ligger i Sveriges intresse utan endast gynnar USA.

– Vi är här för att stödja motståndet mot Nato. Vi är en folkgrupp som genomlevt många krig i Palestina och Libanon, och vi vill inte att våra barn eller oskyldiga människor ska tvingas ut i krig, säger Jasmine Falastin från Palestinavänner i Helsingborg, till Proletären på Furutorpsplatsen innan demonstrationen.

Marwa Moustafa, också med i Palestinavänner i Helsingborg, kritiserar Sveriges Natointräde.

– Natoländerna stödjer krig och folkmord, inklusive folkmordet i Gaza. Därför protesterar jag idag, säger hon.

Pia Jacobsen, som varit med i styrgruppen för demonstrationen och är partistyrelsemedlem i Kommunistiska Partiet, förklarade i sitt tal på Stortorget att förberedelserna för det svenska Nato-medlemskapet pågått i decennier.

– Redan på 90-talet gick Sverige med i Natos Partnerskap för fred, ett projekt för att knyta länder närmare krigsalliansen. Därefter kom Sverige, genom EU-medlemskapet, allt djupare in i Natos strypgrepp när EU ingick ett officiellt samarbete med Nato, inte minst genom det militära samarbetet Pesco, sade Pia Jacobsen, och fortsatte:

– EU och Nato är två sidor av samma mynt. Det är imperialismens allianser och verktyg för att tvinga länder och folk över hela jorden att underkasta sig imperialismens krav.

Pia Jacobsen kritiserade även familjen Wallenberg och Saab för att tjäna pengar på den militarisering som urholkar det svenska samhället och menade att samtliga riksdagspartier är Natokramare.

– Att tala om utbyggd välfärd och samtidigt öka takten i upprustningen är falsk matematik. Det är unga, gamla, sjuka och inte minst kvinnor och välfärdens arbetare som står för notan när vapnen ska betalas.

– Kampen för välfärd istället för vapen är en del av vår kamp mot imperialismen. Varje krona till Nato är en stöld från välfärden, och från allas rätt till goda livsvillkor, sade Pia Jacobsen i sitt tal.

Demonstrationen bjöd även på musik från bland annat reggaestjärnan General Knas och Göteborgsbaserade Slowgold.

– Självklart står vi upp mot militarisering och imperialism. Sverige ut ur Nato, Nato ut ur Sverige, sade General Knas, eller Ivan Olausson Klatil som han egentligen heter, till Proletären efter sitt uppträdande på Stortorget.

– Jag har varit här och spelat idag för att jag hatar Nato och DCA-avtalet. Jag står upp för fred och jag är emot krigshets, militarisering och miljardärer som tjänar på vapenexporten, sade Amanda ”Slowgold” Werne.

Frontbanderollen i demonstrationståget: ”Stoppa Nato!” Foto: Joel Assarsson

Ett femtiotal medlemmar i RKU, från bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Umeå och Karlstad, deltog i demonstration. Foto: Proletären

RKU Stockholm organiserade en buss ner till Helsingborg och tog med denna mastodontiska banderoll. Foto: Proletären.

Demonstrationen hade ett Palestinablock med egen säckpipespelare. Foto: Proletären

Demonstrationen marscherar längs Södergatan på väg mot Stortorget. Foto: Proletären

Nellie Puig från RKU Stockholm ropar paroller i megafon. Foto: Proletären

Demonstranter förmedlar ett tydligt budskap: ”Nej till Nato”. Foto: Joel Assarsson

Mehmet Ali Arslan från podcasten Fredshetsarna uppträder på Furutorpsplatsen. Foto: Proletären

Vänsterpartiet Malmö och Ung Vänster Skåne protesterar mot Nato. Foto: Proletären

”USA Mördare”-banderollen reser sig över demonstrationståget. Foto: Kamal El Salim

Ett plakat i demonstrationståget med texten: ”Inga hundar är tillåtna”. Foto: Proletären

Filip Astvald (K) och Pia Jacobsen (K) från styrgruppen i nätverket stoppanato.nu. Foto: Proletären

Ungdomen tar täten i RKU:s demonstrationsblock. Foto: Proletären

Amanda ”Slowgold” Werne uppträder på det avslutande mötet på Stortorget efter demonstrationen. Medlemmar ur Spartacuskören i bakgrunden. Foto: Joel Assarsson

Kommunistiska Partiets banderoll: ”Välfärd istället för vapen!” Foto: Proletären

General Knas på scen under Nato-protesten i Helsingborg. Foto: Proletären

Åhörare lyssnar till tal och musik på Stortorget. Foto: Proletären

Simon Hedelin från Kommunistiska Partiet i Göteborg samtalar med en mötesdeltagare på Stortorget. Foto: Marit Kalleson

Solen tittar fram på Terrasstrapporna nedanför Kärnan. Foto: Proletären

Demonstranter från våra nordiska grannländer deltog i demonstrationen. Foto: Joel Assarsson