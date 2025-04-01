Tar ton mot Nato: General Knas och Slowgold till Helsingborg

Den 16 maj samlas fredsvänner i Helsingborg för att demonstrera mot Natotoppmötet. Protesten arrangeras av Nätverket Stoppa Nato, som utlovar en folkfest för nedrustning. För underhållningen står bland annat reggaestjärnan Ivan Olausson Klatil, mer känd som General Knas.

– Jag tycker det är självklart att vi inte ska vara med i Nato. Att gå med var det dummaste beslutet i svensk historia och inte bra för svenska intressen. Det var farligt att överge den position med alliansfrihet och neutralitet som gynnat Sverige. Varför ska vi alliera oss med USA, som varit den största imperialistiska makten i hundra år, med otaliga krig, statskupper och så vidare, säger ”generalen” till Proletären.

– Dessutom var det den sämsta tajmingen någonsin. Fullkomligt idiotiskt. Vi borde gå ur och satsa på nedrustning istället

General Knas menar att hotet mot Sverige är uppblåst.

– Skulle Ryssland vilja gå in i Sverige när de inte ens kan ta en tredjedel av Ukraina? Jag tror inte det. Det hela är lite som att gå med i Hells Angels för att man är rädd för Bandidos.

General Knas hoppas att så många som möjligt kommer på protesten.

– Det är viktigt att samlas och visa det folkliga motståndet mot krigshets och den riktning som världen är på väg i. Alla som är intresserade av att leva i en fredlig värld borde komma. Jag tror inte kapprustning är vägen dit.

En annan fredsvän som ställer sig på scen i Helsingborg är Amanda “Slowgold” Werne. Hon berättar att det kändes självklart för henne att ställa upp och spela.

– Vi måste sätta stopp för militariseringen! Vår regerings skrämselpropaganda driver Sverige rätt i famnen på Nato, Trump och imperialister, besatta av att tjäna pengar på krig och folkmord. säger hon till Proletären, och fortsätter:

– Allt medan vi skär ner på vård, skola och tåg, och sätter vårt tillit till något så korkat som kärnvapen. När ska vi höja våra röster emot detta vansinne, om inte nu? När ska Sverige få tillbaka sin ryggrad?