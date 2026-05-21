Vårdförbundet sa nej till S-märkt ordförande

Sophia Godau, 29, är ny ordförande i Vårdförbundet. Hon efterträder Sineva Ribeiro som avgår efter 15 år på posten.

Kongressen blev ett nederlag för valberedningen som, ansåg många av ombuden, tagit fram ett styrelseförslag med för starka kopplingar till socialdemokratin. Förutom ordförandekandidaten Emma Klingvall från Norrköping också ytterligare två S-anslutna kandidater.

Sophia Godau konstaterade att många medlemmar vände sig mot den politiska kopplingen.

– Vi ska kunna samarbeta och prata med alla partier som vi behöver prata med för att nå framgång för våra medlemmar. Jag är för ett ledarskap som bygger på tillit, är inkluderande och som gör att andra vill bidra, sade hon till Arbetsvärlden.

Det är två år sedan Vårdförbundet slog på stora konflikttrumman för bättre löner och arbetsmiljö. Det hela slutade med ett monumentalt svek av förbundsledningen: med det av Metall satta märket på 6,4 procent över två år, det vill säga i praktiken en lönesänkning, och kortare arbetstid för en liten del av förbundets medlemmar.

En utdelning Ribeiro och hennes medarbetare hyllade som en stor framgång.

– Ja, det var det ju inte. För mig som vanlig medlem spelar det ingen roll vem som sitter i ledningen, bara jag får en bättre arbetsmiljö och en bättre lön. Om förbundet nu kommer ifrån kopplingen till (S) och bindningen till de socialdemokrater som tänker mer på arbetsgivaren än på oss som jobbar, så är det väldigt bra, kommenterar Ingrid Frejd, sjuksköterska på Sahlgrenska i Göteborg och facklig sekreterare i Kommunistiska Partiet, valet av den nya förbundsstyrelsen.

Den nya ledningen spikades sedan elva av förbundets 24 avdelningsordförande lagt fram ett eget förslag. Det godkändes så när som på ett namn helt av kongressen.