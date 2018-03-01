PFLP-ledaren om tiden i israeliskt fängelse: ”Korsfästes i timmar”

Proletären har intervjuat Kamil Abu Hanish, som förutom sin framträdande roll i den marxistiska Folkfronten är författare till ett tjugotal böcker – romaner, noveller, diktsamlingar och politisk litteratur, vilka han skrev i fängelset. Han blev ledare för PFLP:s fängelseavdelning och invald i Folkfrontens politbyrå 2016. På 1990-talet var han ledare för PFLP:s studentverksamhet på universiteten.

Palestinier protesterar för att få politiska fångar frigivna. På plakatet till vänster om det med Kamil Abu Hanish syns Khalida Jarrar som suttit i fängelse i flera omgångar, och senast arresterades i samband med 7 oktober 2023, men släpptes 2025. Till höger Ahmad Sa'adat, PFLP:s generalsekreterare som suttit fängslad sedan 2008. Fotograf: Mohammed Salem/TT/Privat/Montage: Proletären