Byggföretag från Örebro får miljonbot efter allvarlig arbetsplatsolycka

Prefabbyggarna i Mälardalen, ett byggföretag baserat i Örebro, har genom oaktsamhet begått arbetsmiljöbrott och ska betala en företagsbot på 750.000 kronor, enligt ett strafföreläggande.

I samband med ett sprängningsarbete i Solna 2023 rasade en balk ner från nio meters höjd och träffade en arbetare från en inhyrd underentreprenör. Arbetaren fick livshotande skador och har kvarstående men från olyckan, som gör att personen idag har svårt att klara av vardagen.

”Då det på arbetsstället utfördes arbete med tunga maskiner och fordon samt sprängningsarbete var det av särskild vikt att tillse att traversbalkarna var förankrade i betongpelarna. Hade ovan angivna åtgärder vidtagits hade olyckan med hög grad av sannolikhet kunnat undvikas”, skriver Åklagarmyndigheten i sitt strafföreläggandet.