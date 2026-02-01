Nya larmet: Slagsmål och självmordsförsök på USA:s hangarfartyg

USA:s hangarfartyg USS Abraham Lincoln har varit till sjöss i över 250 dagar i sträck – ett modernt rekord för amerikanska krigsfartyg – och befinner sig just nu i den Indiska oceanen, där den används för att genomföra militäroperationer mot Iran.

Nu slår kongressledamöter och familjer till besättningen larm om en allvarlig psykisk hälsokris ombord med extrem utmattning, kraftigt sjunkande moral, försämrade förhållanden och flera självmordsförsök.

En hustru till en av soldaterna berättar att hennes man hade skickat ett sms till henne där han skrev att han hoppades att han inte skulle vakna upp nästa dag. En annan berättar om en händelse där hennes man var tvungen att gripa tag i en kollega för att hindra denne från att hoppa överbord.

”Mögliga duschar, trasiga toaletter, tvättstugan ur drift i flera veckor, långa perioder utan varmvatten, måltider som består av en halv kopp ris och två tortillas. Ingen tvål, deodorant eller tandkräm”, skriver kongressledamoten Mike Levin på X om förhållandena ombord krigsfartyget.

Enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr News Agency, som citerar anonyma militära källor, ska sju medlemmar ur besättningen dött i ett slagsmål på hangarfartyget tidigare i veckan, uppgifter som inte verifierats av USA:s flotta.

Incidenten ska ha skett i samband med att en rådgivare till USA:s centralkommando, Brad Cooper, besökte fartyget för att bemöta klagomål från besättningsmedlemmarna. Brad Cooper möttes av burop, fick vattenflaskor kastade emot sig och konfrontationen eskalerade till ett slagsmål där knivar användes.

USS Abraham Lincoln lämnade San Diego i Kalifornien den 21 november förra året med Stilla havet som destination men omdirigerades till Västasien i samband med Israels och USA:s krig mot Iran.

Sedan dess har den 5000 personer stora besättningen endast gått i land två gånger: i Guam i december och Oman i juli. Utplaceringen skulle ha avslutats i maj men har förlängts på grund av kriget.

Fartygets huvudsakliga uppdrag är att försöka upprätthålla en olaglig sjöblockad mot Iran.