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TV-SPEL
Svensk spelstudio – nu del av kungadiktaturens e-sportwashing
Saudierna har köpt Electronic Arts. I EA-paketet ingår också Sveriges största spelstudio – Dice.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 12 augusti 2026 kl 09.32
KOMMENTAR Den USA-allierade kungadiktaturen Saudiarabien jobbar hårt för att diversifiera sin ekonomi (och få folks tankar bort från halshuggningar och Jemen-bombningar) med satsningar på sport och kultur. De har sedan några år tillbaka slagit sig in i e-sportbranschen. Nu tar de ytterligare ett steg genom att köpa tv-spelsjätten Electronic Arts (EA), som ger ut flera…
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