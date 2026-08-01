Svensk spelstudio – nu del av  kungadiktaturens e-sportwashing

KOMMENTAR Den USA-allierade kungadiktaturen Saudiarabien jobbar hårt för att diversifiera sin ekonomi (och få folks tankar bort från halshuggningar och Jemen-bombningar) med satsningar på sport och kultur. De har sedan några år tillbaka slagit sig in i e-sportbranschen. Nu tar de ytterligare ett steg genom att köpa tv-spelsjätten Electronic Arts (EA), som ger ut flera…