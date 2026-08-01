IOC böjde sig för Trump och Infantino

Det var människorättsorganisationen FairSquare som ville att IOC skulle undersöka om Fifabossen Gianni Infantino bröt mot IOC:s etiska regler när den amerikanske fotbollsspelaren Folarin Baloguns automatiska avstängning efter det röda kortet i matchen mot Bosnien och Hercegovina hävdes, och han blev fri att spela i kvartsfinalen mot Belgien. Detta sedan president Trump, god vän och…