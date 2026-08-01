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Fotboll
IOC böjde sig för Trump och Infantino
Den Internationella Olympiska Kommittén (IOC) vill inte undersöka om fotbollsbossen Gianni Infantino bröt mot IOC:s etiska regler i samband med skandalen kring USA-spelaren Folarin Baloguns röda kort i VM. Infantino är själv medlem i IOC:s ledning.
IOC:s högkvarter i Schweiz. Infälld bild: Schweizaren Gianni Infantino, Fifas ordförande sedan 2016. Fotograf: Foto: Wikimedia @gzzz / Gabe Amo
Publicerad 12 augusti 2026 kl 09.04
Det var människorättsorganisationen FairSquare som ville att IOC skulle undersöka om Fifabossen Gianni Infantino bröt mot IOC:s etiska regler när den amerikanske fotbollsspelaren Folarin Baloguns automatiska avstängning efter det röda kortet i matchen mot Bosnien och Hercegovina hävdes, och han blev fri att spela i kvartsfinalen mot Belgien. Detta sedan president Trump, god vän och…
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