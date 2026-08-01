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Fotboll
Fotbollshjältinna säljer tröja för Gazas studenter
Hedvig Lindahl spelade i det svenska OS-silverlaget i Tokyo. Nu säljer hon en signerad tröja till stöd för palestinska studenter.
Hedvig Lindahl spelade i det svenska OS-silverlaget i Tokyo. Nu säljer hon en signerad tröja till stöd för palestinska studenter. Fotograf: Phoenix Space
Publicerad 12 augusti 2026 kl 09.00
SOLIDARITET Hedvig Lindahl, den förre svenska landslagsmålvakten i fotboll, är en av de idrottsprofiler som donerat saker till den auktion som just genomförts för att palestinska toppstudenter ska kunna lämna Gaza för studier utomlands. Auktionen, som avslutades på onsdagen, arrangerades av organisationen Phoenix Space. Hedvig Lindahl, en av de första svenska idrottspersonligheterna på toppnivå som…
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