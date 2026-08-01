Fotbollshjältinna säljer tröja för Gazas studenter

SOLIDARITET Hedvig Lindahl, den förre svenska landslagsmålvakten i fotboll, är en av de idrottsprofiler som donerat saker till den auktion som just genomförts för att palestinska toppstudenter ska kunna lämna Gaza för studier utomlands. Auktionen, som avslutades på onsdagen, arrangerades av organisationen Phoenix Space. Hedvig Lindahl, en av de första svenska idrottspersonligheterna på toppnivå som…