Fredsvänner fixar folkfest – Greta, artister, hästar och en enorm duva

”Det måste hända något”. Så resonerade fredsaktivisterna Unni Brandeby och Gunilla G Löfman, båda engagerade i Svenska Freds, när de tog initiativ till Folkfest för fred och klimat.

Båda har bakgrund i Folkfest mot rasism, en rörelse och återkommande manifestation som startade i Sverige i början av 1990-talet som svar på skinnskallevåldet och partier som Sverigedemokraterna.

– Vi var ett gäng som tittade på mina gamla foton och pratade om läget. Det var flera som kände sig förtvivlade, inte minst för att det inte pratas om fred längre. Och de som gör det får massa epitet slängda på sig, berättar Unni Brandeby för Proletären.

– Då var det någon som kläckte idén att det skulle behövas en slags ”folkfest mot rasism”, men för fred och klimat.

Gänget slängde ut idén till alla sina gamla kontakter runt om i landet för att se ifall någon skulle nappa. Det gjorde det. Och projektet växte snabbt.

I skrivande stund är ett trettiotal orter spikade för arrangemanget och det hela kulminerar i en stor ”final”, en festdag på Bananpiren i Göteborg den 5 september med artister (Stefan Sundström, Slowgold, Nynningen, med flera) och föreläsare (kända fredsröster som Greta Thunberg, KG Hammar och Frida Stranne, för att nämna några). Det bjuds också på workshops, clowner, pysselverkstad, foodtrucks och en enorm mekanisk fredsduva(!).

– För mig var drivkraften väldigt mycket att ”man kan inte bara inte göra något längre. Nu är det bara för mycket”, berättar Gunilla G Löfman.

– Jag och många andra med mig var så frustrerade. Man hörde det överallt. Och då kände vi att vi behövde kanalisera det i något positivt. Det var också därför vi ville skapa något som var ”för”, och inte ”emot”.

Samarbete var nyckelordet för arrangörerna. Det speglas i huvudparollen ”Alla tillsammans för freden och klimatet”.

– Det skulle vara en bred plattform som så många som möjligt skulle kunna ställa sig bakom, säger Gunilla G Löfman.

– Det viktiga var att vi ville synas tillsammans och visa att vi är många.

Och det är det. Ett myller av olika fredsgrupper, folkrörelser och organisationer, lokala och rikstäckande, har anslutit sig till projektet – Jordens vänner, Fredsloppet (där denna tidning är medarrangör), Kristna freds, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Yrkesgrupper mot kärnvapen, Naturskyddsföreningen, med flera, med flera.

En av de mer udda är en hästförening i Istorp, Västra Götaland.

– ”Det här ska vi satsa på!”, sa de. De hade märkt att det ofta var väldigt diktatorisk ton i ridsammanhang, och väldigt mycket militärt tänkande. Så de ställde sig bakom plattformen och ska bjuda på en ridande demonstration genom samhället, berättar Unni Brandeby.

Läs mer om arrangemanget på folkfestfredklimat.se