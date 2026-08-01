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Olympiskt
Hård kritik mot hårda regler – toppidrottare lämnar Sverige på grund av SOK
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) får hård kritik av svenska elitidrottare för kommitténs alltför hårda uttagningsregler till OS. Två toppidrottare har valt att byta landslag.
Infällda bilder: Nora Lindahl och David Thid, som båda bytt landslag på grund av SOK:s regler. Fotograf: Wikimedia @lax / Svensk friidrott / Montage: Proletären
Publicerad 12 augusti 2026 kl 09.13
För ett par veckor sedan blev 21-åriga Nora Lindahl svensk mästare på 100 meter med tiden 11.19. Och tidigare i somras sprang Lindahl distansen på 11.15, en 100-del bättre än Linda Haglunds 46 år gamla rekord från OS i Moskva 1980. Lindahls tid är snabbast i Sverige någonsin och hade räknats som svenskt rekord –…
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