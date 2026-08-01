Hård kritik mot hårda regler – toppidrottare lämnar Sverige på grund av SOK

För ett par veckor sedan blev 21-åriga Nora Lindahl svensk mästare på 100 meter med tiden 11.19. Och tidigare i somras sprang Lindahl distansen på 11.15, en 100-del bättre än Linda Haglunds 46 år gamla rekord från OS i Moskva 1980. Lindahls tid är snabbast i Sverige någonsin och hade räknats som svenskt rekord –…