Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Debatt

Dubbla måttstockar när EU terrorstämplar Irans revolutionsgarde

12 februari 2026
Fotograf: Privat/FinnishGovernment, CC BY 4.0/Montage: Proletären
Hur västvärlden förhåller sig till Iran respektive Syrien visar att det inte är någon moralisk principfasthet som ligger bakom vilka som stämplas som terrorister, skriver statsvetaren Lowe Forsman.
Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Att EU nu gått samma väg som USA i att klassa det iranska revolutionsgardet som en terroristorganisation blottar en dubbelmoral när man ser på hur samma västländer förhåller sig till Syrien. 

Detta gäller till och med om man köper premissen om att Iran ägnar sig åt terrorism. Genom att prisa terrorister i Syrien, samtidigt som man fördömer ”terrorism” i Iran, visar västvärlden att definitionen av terrorism är flexibel beroende på geopolitiska intressen.

Efter rapporter om 30.000 döda i januaris protester

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.