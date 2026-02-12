Dubbla måttstockar när EU terrorstämplar Irans revolutionsgarde

Att EU nu gått samma väg som USA i att klassa det iranska revolutionsgardet som en terroristorganisation blottar en dubbelmoral när man ser på hur samma västländer förhåller sig till Syrien.

Detta gäller till och med om man köper premissen om att Iran ägnar sig åt terrorism. Genom att prisa terrorister i Syrien, samtidigt som man fördömer ”terrorism” i Iran, visar västvärlden att definitionen av terrorism är flexibel beroende på geopolitiska intressen.

Efter rapporter om 30.000 döda i januaris protester