Debatt
Dubbla måttstockar när EU terrorstämplar Irans revolutionsgarde
Fotograf: Privat/FinnishGovernment, CC BY 4.0/Montage: Proletären
Hur västvärlden förhåller sig till Iran respektive Syrien visar att det inte är någon moralisk principfasthet som ligger bakom vilka som stämplas som terrorister, skriver statsvetaren Lowe Forsman.
Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.
Att EU nu gått samma väg som USA i att klassa det iranska revolutionsgardet som en terroristorganisation blottar en dubbelmoral när man ser på hur samma västländer förhåller sig till Syrien.
Detta gäller till och med om man köper premissen om att Iran ägnar sig åt terrorism. Genom att prisa terrorister i Syrien, samtidigt som man fördömer ”terrorism” i Iran, visar västvärlden att definitionen av terrorism är flexibel beroende på geopolitiska intressen.
