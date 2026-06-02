SD-riksdagsledamot utreds för barnporrbrott

I ett kort brev till talmannen på tisdagen meddelar SD-ledamoten att ”Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag”.

Anledningen till avhoppet är att den manlige SD-ledamoten misstänks för barnpornografibrott. Polisen har genomfört en husrannsakan i mannens bostad och också gjort flera beslag av elektronisk apparatur. SD-ledamoten har förhörts av polisen, och släppts. Han är dock fortfarande misstänkt.

Enligt uppgift har svensk polis agerat efter tips från den amerikanska organisationen National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), som arbetar över hela världen. NCMEC har en global central för tips om misstänkta övergrepp mot barn där organisationen samlar in och förmedlar information från olika källor till polismyndigheter över hela världen.

Det är inte första gången SD-ledamoten, invald för Örebro och tidigare riksombudsman i partiet, är i klammeri med rättvisan: när han valdes in i riksdagen 2018 och tjänade 66.900 kronor i månaden för heltidsjobbet som riksdagsman, avslöjades att han också hade en halvtidstjänst som oppositionsråd i Håbo kommun i Stockholm. Det med en lön på 32.200 kronor i månaden. Avslöjad med att sitta på dubbla stolar, försäkrade SD-ledamoten att han skulle arbeta 150 procent.

Han har sedan tidigare också en dom för förskingring och han väckte uppmärksamhet när han försökte sälja sexleksaker till medlemmar i partiet.

SD-ledamoten, ursprungligen från Kista utanför Stockholm, har varit ett av Sverigedemokraternas toppnamn i riksdagen. Bland annat har SD-ledamoten motionerat i riksdagen om att sexberoende ska klassas som en sjukdom.

Han var en av de två SD-ledamöter som kallades in för att rösta under det stora kvittningskaoset i riksdagen nyligen.

På tisdagen valde Sverigedemokraterna att ligga lågt med den pinsamma historien, där ytterligare en partiföreträdare avslöjas som sexualbrottsling.

”Vi har fått in en begäran om avsägelse från en riksdagsledamot. Personen har angivit för oss att detta är på grund av personliga skäl. Det är inte vår uppgift att bekräfta någon form av koppling mellan rapporteringen som varit och den här personens val. Därför kommer vi inte att kommentera detta mer i nuläget”, skriver partiets pressavdelning.