Fackbas i blåsväder – Byggnads svek polska arbetare

När Tomas Kullberg, då ordförande för Byggnads i Stockholm-Gotland, föll undan för skumraskföretaget Proworks locktoner, gjorde han inte bara slut på sitt eget förtroende inom facket. Han bidrog också till att polska arbetare som Byggnads organiserat på företaget nu lämnat facket.

Det var förra året som Byggnads organiserade 52 arbetare i bemanningsföretaget Prowork, känt för fusk med löner och arbetsvillkor. Byggnads Stockholm-Gotland lovade att ta sig an de polska arbetarnas sak retroaktivt. Men förbundsstyrelsen slog bakut mot att driva kraven retroaktivt, och Tomas Kullberg verkställde förbundsledningens beslut. Den ombudsman som hade hand om polackernas frågor flyttades bort från ärendet.

Nu har 40 av de 52 polska arbetare som anslöt sig i fjol, lämnat förbundet. Det efter att Kullberg och Proworks vd Mikael Rönnberg haft ett enskilt samtal, och Kullberg förklarat att alla problem var lösta.

Enligt en överenskommelse mellan Prowork och Byggnads granskningsenhet Svensk Byggkontroll, skulle Prowork betala runt 2,5 miljoner kronor för att facket skulle dra ett streck över det som varit. En deal som gick stick i stäv mot Stockholm-Gotlands löften att driva arbetarnas krav retroaktivt.

Företaget blåste också de polska arbetarna på pengarna.

I efterhand har Tomas Kullberg försökt lägga skulden för sitt eget och förbundsstyrelsens fackliga fiasko på ombudsmannen Jesper Hansen. Men tidningen Byggnadsarbetaren konstaterar att ”Kullberg höll i ordförandeklubban under mötet [då löftena gavs till de polska arbetarna om att driva retroaktiva krav]. Han har alltså själv fattat beslut om den linje han senare påstår att ombudsmannen drivit utan regionens godkännande”.

Sedan Jesper Hansen fått gå som ombud för de polska arbetarna tillsatte facket under Kullberg en ny ombudsman: okunnig i engelska och ointresserad av de polska arbetarnas problem.

Proworks vd Mikael Rönnberg utnyttjade sin seger till att håna arbetarna, och ytterligare undergräva fackets rykte:

– Vi fick höra det här av mellancheferna på projektet [t-banebygget i Barkarby utanför Stockholm]. De skröt om att Prowork hade gjort en deal med Byggnads och hånade oss. De sa att ’ingen av er kommer att få ett skit’, berättar kranföraren Jaroslaw Fidut, då fackligt förtroendevald på Prowork, för Byggnadsarbetaren.

Det var i praktiken slutet för Byggnads organisering av polska arbetare. De som hade anslutit sig till facket hånades av dem som stått utanför:

– De sa att alla vi som gått med i facket hade blivit blåsta. Det här påverkade mycket. Över tid, tillsammans med att vi inte hörde något från Byggnads, så tog det död på viljan att fortsätta, säger Jaroslaw Fidut.

Tomas Kullberg ersattes i slutet av mars av Johnny Rindebrandt som ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland. Då hade Kullberg länge varit en av de ledande i kampanjen mot den senare avsatte förbundssekreteraren Jakob Wagner (se här intill). Bland annat hade Kullberg tillgång till en rapport som var så hemlig att varken Wagner eller förbundets ordförande Kim Söderström fick se den.

– [Kullberg] var betrodd med rapporten, men förbundets ordförande var det inte. Jag fick läsa rapporten under övervakning men inte skriva av eller fotografera något i den, berättade Wagner i Unga Byggare Västs podd.

– Några ledamöter i förbundsstyrelsen, Kullberg och Ann Katrin Hedgren [Örebro-Värmland] blev förbannade över att jag argumenterade för min sak, och det bröt ut en ordväxling där det sades att om mig att ’han skulle ju inte få försvara sig, han skulle inte få tala. Ni i ledningen fick ett uppdrag; lös detta nu’. Jag skulle inte få argumentera för min sak, men jag gjorde klart att jag inte skulle kliva av frivilligt, sade Wagner.