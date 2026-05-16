Kenya i frontlinjen för den västerländska imperialismens framryckningar i Afrika

Den 11 och 12 maj organiserade Kenyas kommunistparti CPM-K en antiimperialistisk konferens tillsammans med kommunistpartier och progressiva rörelser från världen över under namnet Pan-Africanism Summit Against Imperialism (Pasai).

Konferensen hölls i protest mot Africa Forward Summit i Nairobi, ett toppmöte mellan Frankrikes president Emmanuel Macron och hans kenyanska motpart William Ruto. Fler än 30 afrikanska statsöverhuvuden närvarade på toppmötet, som ägde rum bara ett par kilometer ifrån Pasai-konferensen.

– Pasai är ett kontraslag mot Africa Forward Summit, som de var tvungna att byta namn på flera gånger eftersom toppmötet inte fick något genomslag. I Mali, Burkina Faso, Niger och hela Sahelregionen har fransmännen jagats bort som hundar. Nu kommer de till Nairobi med svansen mellan benen för att försöka lösa den franska imperialismens akuta kris, säger CPM-K:s generalsekretare Booker Omole till Proletären.

– Vad har Macron kommit hit för att representera? Ett arv från den franska imperialismen som stinker blod, mord och stöld från den afrikanska kontinenten. Den franska kolonialismens brutalitet är välkänd – massakrerna i Madagascar i slutet på 1940-talet, det algeriska självständighetskriget. Macrons besök till Kenya åtföljdes av franska örlogsfartyg och 800 marinstyrkor, berättar Booker Omole.

– Kärnan för oss i detta toppmöte är att avslöja Macrons lögner och Frankrike som underleverantörer åt USA-imperialismens härjningar i vårt land, säger han.

Medlemmar ur CPM-K utanför Pasai-konferensen med generalsekreterare Booker Omole sittandes i mitten. Foto: Max Popovski/Proletären

Kenya är en neokoloni som trots sin vunna självständighet från Storbritannien 1963 fortsätter att lida under imperialismens ok. Majoriteten av befolkningen är småbrukare och sysslar med småskalig varuproduktion.

Landet har en omfattande informell sektor där arbetare inte är fackligt organiserade och saknar sociala skyddsnät. Fattigdomen är utbredd och stora delar av befolkningar lever ur hand i mun. I Nairobi bor tre fjärdedelar av befolkningen i slumområden och lever på mindre än en dollar om dagen.

– Folk i Kenya har inget arbete att gå till. Fattiga människor utsätts för propaganda varje dag. På söndagar främjar kyrkorna en total hjärntvätt av vårt folk – att de är fattiga för att de inte är tillräckligt smarta eller inte arbetar tillräckligt hårt. Men det finns bara en anledning till att folk är fattiga: våra rikedomar approprieras av ett fåtal människor, säger Booker Omole.

Imperialismen avskaffade inte feodalismen i Kenya utan upprätthöll halvfeodala relationer för att säkra plundringen av naturresurser, exploateringen av det kenyanska folket och för att förhindra kapitalistisk utveckling.

– Därför menar vi att den nationella demokratiska revolutionen är absolut nödvändig för att bygga socialismen i Kenya, fortsätter Booker Omole.

– Det är en kamp för vår självständighet. Amílcar Cabral sade att utan politiskt oberoende, utan ekonomisk suveränitet, finns det ingen socialism. Du kan inte bygga socialism i ett land som är erövrat av imperialismen.

– För att nå socialismen behöver vi bygga upp samhällets produktivkrafter. Vi behöver återindustrialisera vårt land och återuppväcka ett brett och storskaligt jordbruk för att garantera mat åt vårt folk, för att garantera arbete och värdighet, säger Booker Omole.

Precis som i många andra länder där imperialismens tentakler är djupt rotade exporterar Kenya råvaror till låga priser och importerar färdiga varor till högre kostnader genom ett ojämlikt utbyte som cementerar dräneringen av landets rikedomar och resurser och förhindrar utveckling.

Den nationella demokratiska revolution som CPM-K förespråkar vill avancera Kenyas oavslutade befrielsekamp, från Mau Mau-upproret på 1950-talet till de massiva protester som ägt rum de senaste åren, vilka återspeglar det breda folkliga missnöjet mot president Willam Rutos neoliberala styre sedan han kom till makten 2022.

Inledningstal från Booker Omole på Pasai-konferensen. Foto: Max Popovski/Proletären

Sommaren 2024 reste sig det kenyanska folket mot den IMF-stödda budgetpropositionen, som skulle öppna upp landet för multinationella företag och utländskt kapital. Propositionen innehöll även skattehöjningar som oproportionerligt drabbade vanligt folk och inkluderade bland annat en 16-procentig prisökning på bröd.

Dussintals demonstranter dödades av kenyanska säkerhetsstyrkor och hundratals skadades och arresterades. När parlamentsbyggnaden i Nairobi stormades den 25 juni 2024, samma dag som budgetpropositionen lades fram, öppnade polisen eld och dödade 19 personer. Dagen efter drog William Ruto tillbaka propositionen.

Men president Ruto använder inte bara polis och militär mot sin egna befolkning. 2024 skickade han hundratals soldater, så kallade fredsbevarande styrkor, till Haiti på begäran av USA och FN. Detta visar på att Ruto-administrationen är ett instrument för den västerländska imperialismen och att regeringen är villig att sälja ut landets utrikespolitik till högstbjudande, menar Booker Omole.

Ruto uppfyller även sin roll som del av kompradorbourgeoisin genom att vägra ta emot lån från icke-västerländska institutioner, säger han.

– Vi måste komma ihåg att Emmanuel Macrons besök också handlar om att hålla tillbaka Kina och den så kallade nya sidenvägen. Frankrike- och USA-imperialismen vill kontrollera all handel på Afrikas östkust så att de kan bestämma över och till och med stoppa Kinas utveckling av infrastruktur på kontinenten. Detta är en mycket viktig aspekt av toppmötet, säger Booker Omole.

Västerländska politiker, journalister och till och med delar av vänstern har länge påstått att Kinas investeringar i Afrika skulle vara koloniala eller imperialistiska. Även om kinesiska företags verksamhet på kontinenten kan kritiseras för exploateringen av arbetare och utvinningen av resurser, är det löjeväckande att jämföra med den europeiska kolonialismen, som under sekler uttryckte sig genom militär ockupationer, förslavning och handel av människor, systematiskt våld, etnisk rensning, koncentrationsläger och artificiellt framkallade svältkatastrofer.

Kina har aldrig invaderat ett afrikanskt land, lönnmördat afrikanska statsöverhuvuden, kontrollerat och manipulerat afrikanska valutor, ålagt unilaterala sanktioner, orkestrerat statskupper eller genomfört folkmord på afrikanska folk.

Booker Omole avvisar föreställningen om kinesisk imperialism i Afrika. Han menar tvärtom att samarbetena med Kina kan bidra till utvecklingen av kontinentens infrastruktur och att de utgör en motvikt, ett alternativ till den av Väst dominerade imperialistiska världsordningen och IMF-arkitekturen, som i årtionden upprätthållit de förhållanden och strukturer som reproducerar fattigdom, misär och utsugning.

År 2017 byggde till exempel Kina, för en prislapp på närmare fyra miljarder dollar, en ny järnväg mellan Nairobi och hamnstaden Mombasa för både resenärer och godståg.

Presentation av gruppdiskussioner under konferensen, här om det internationella finansiella systemet och nödvändigheten av att skriva av Kenyas statsskulder, som uppgår till mer än 11 trillioner kenyanska shilling – motsvarande 800 miljarder kronor. Foto: Max Popovski/Proletären

Till skillnad från Internationella valutafonden IMF påtvingar inte Kina strukturanpassningsprogram som villkor för sina lån, program som urholkar samhällen och säljer ut länder till utländska företag. Afrikanska länder har tre gånger högre skulder till privata västerländska långivare än till Kina och betalar dubbelt så höga räntor i jämförelse.

En studie från Johns Hopkins-universitetet som behandlar kinesiska lån till Afrika visar att Kina mellan 2000-2019 aldrig beslagtog tillgångar, tillämpade straffräntor eller använde domstolar för att driva in betalningar. Under tidsperioden avskrev Kina åtminstone 3,4 miljarder dollar i skulder i Afrika.

USA har runt 60 militärbaser i Afrika. Kina har endast en – sin enda i hela världen – belägen i Djibouti, och som dessutom är en del av ett FN-uppdrag mot sjöröveri.

I Kenya har British Army Training Unit Kenya (Batuk) sedan 1964 fungerat som en brittisk militärbas där uppemot 6.000 soldater övar med riktig ammunition varje år. Sexuella övergrepp, skador och dödsfall orsakade av kvarlämnad skarp ammunition och miljöföroreningar, faderlösa barn utstötta från samhället och mord begångna av brittiska soldater är väldokumenterade.

Ändå har inte en enda brittisk soldat av de hundratals anklagade för sexuella övergrepp ställts inför rätta.

– Den kenyanska regeringen bryr sig mer om brittiska trupper än deras egna medborgares rättigheter, sade en deltagare på Pasai-konferensen om Batuk.

Deltagare från Pasai-konferensen samlas vid det ökända Central Police Station i Nairobi för att kräva frisläppningen av de som arresterades under en fredlig demonstration mot toppmötet. Här friges de första personerna från fångenskap. Foto: Max Popovski/Proletären

Ruto-administrationen använder istället Kenyas domstolar för att gå efter aktivister, kommunister och progressiva krafter, menar Booker Omole.

– De senaste tio åren har vi kommunister åtalats för att ha organiserat gatuprotester till försvar för de fattigaste av de fattigaste i vårt land. Vi behandlas som brottslingar, som knarkbaroner, som vapenhandlare, som terrorister. Statens taktik är att svartmåla oss och alienera oss från massorna, sade Booker Omole på en presskonferens efter en rättegång mot honom den 13 maj, den senaste av totalt nio åtal som väckts mot honom.

Rättegången hölls i Mavoko-distriktet i en förort en timmes bussresa från Nairobi. CPM-K menar att rättegången medvetet placerades utanför staden för att försvåra omständigheterna för försvaret. Rättssalen var överfull och personer tvingades vänta utanför. Journalister tilläts in i rättssalen för första gången.

Journalister och deltagare på Pasai-konferensen trängs i rättssalen. Efter 15 minuter sköts rättegången upp till ett nytt datum. Foto: Max Popovski/Proletären

Tidigare i år fängslades och torterades Booker Omole. Kenyansk polis skar hans fingrar med kniv och skadade hans arm, tänder och käke.

– Staten vill sätta oss alla i fängelse. Det är politisk förföljelse. Det är justitiemord. Flera av våra kamrater som är här med oss idag står åtalade. Men vi kommer aldrig att ge upp, säger Booker Omole.

Förra året utsattes Booker Omole för ett mordförsök när åtta beväpnade män bröt sig in i hans hem. Omole överlevde attacken och dödade en av gärningsmännen i självförsvar.

Erik Anderson, internationell sekreterare i Kommunistiska Partiet, gör ett uttalande i solidaritet med Booker Omole och den politiska förföljelsen av kenyanska kommunister under presskonferensen efter rättegången. Foto: Max Popovski/Proletären

Emmanuel Macron å sin sida verkade inte kunna hejda sig från att uppvisa sina koloniala tendenser efter att ha satt fot på den afrikanska kontinenten. Mitt under toppmötet ställde sig Macron upp och avbröt talarna på scen för att tillrättavisa publiken och säga åt dem att vara tysta.

– Det är omöjligt att tala om kultur, att ha sådana superinspirerande människor som kommer hit och håller tal, med ett sådant oväsen, sade den franska presidenten.

Tidigare under en presskonferens förklarade Macron att ”vi är de sanna panafrikanisterna”, en referens till en rörelse som uppstod i protest mot den europeiska kolonialismen och slavhandeln. Uttalandet väckte starka reaktioner på grund av Frankrikes långa och blodiga koloniala historia.

– Allt som Macron kommit till Nairobi för att säga är lögner som döljer den franska imperialismens intentioner. Kom ihåg, det var fransmännen som tillsammans med USA:s Barack Obama förstörde Libyen och dödade Muammar Gaddafi, berättar Booker Omole, och fortsätter:

– Frankrike kom hit för att skydda en impopulär regering mot ett folkligt uppror. William Ruto kan släppa lös våldsapparaten mot oss, men till slut måste den politiska makten tas ifrån honom av de unga människorna. Och när det sker kommer han att skicka den franska, den brittiska och den amerikanska militärpersonalen mot oss.

– Ingen är säker så länge dessa länder har soldater i vårt land. Inte ens Ruto själv. Om han någonsin ändrar sig och går emot imperialisternas diktat kommer de att störta honom. CPM-K vet att om vi tar makten är vårt största hot inte den kenyanska armén. Det är de utländska trupperna som är stationerade i Kenya som underminerar vår rätt till självbestämmande, säger Booker Omole.