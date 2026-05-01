Protester mot franskt-kenyanskt toppmöte i Nairobi: ”Macron vill mörda oss”

Den 11 och 12 maj stod Kenya värd för Africa Forward Summit med Frankrike, ett toppmöte som ämnar att stärka den franska imperialismens neokoloniala grepp om Kenya och Östafrika efter fransmännens nederlag i Sahelregionen i Västafrika. Ledande befattningshavare från franska Total Energies och Orange, som har omfattande investeringar i Kenya, närvarade på mötet. Franska rederikoncernen…