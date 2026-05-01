Lås upp hela webbplatsen
Neokolonialism
Protester mot franskt-kenyanskt toppmöte i Nairobi: ”Macron vill mörda oss”
Polis och militär använde tårgas och arresterade demonstranter som protesterar mot toppmötet och kräver ett slut på fransk imperialism i Kenya.
Pan-Africanism Summit Against Imperialism (Pasai) organiserades av bland annat Kenyas kommunistiska parti CPM-K för att protestera Frankrikes imperialistiska planer i landet. Fotograf: Max Popovski/Proletären
Publicerad 13 maj 2026 kl 13.35
Den 11 och 12 maj stod Kenya värd för Africa Forward Summit med Frankrike, ett toppmöte som ämnar att stärka den franska imperialismens neokoloniala grepp om Kenya och Östafrika efter fransmännens nederlag i Sahelregionen i Västafrika. Ledande befattningshavare från franska Total Energies och Orange, som har omfattande investeringar i Kenya, närvarade på mötet. Franska rederikoncernen…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- IF Metall verkar inte förstå vad konflikten med Tesla handlar om
- SD-politikern Bo Heijl döms till fängelse för våldtäkt – behåller uppdrag
- Ica-handlare ville se Palestinaaktivister ”avlivade” – skyller på hackare
- Dömdes för Hitler-äpplen och docka: ”Hade gjort det igen”
- Säkerhetslag används mot arbetare: ”Bara i Hamnfyran har vi hanterat 20 ärenden”