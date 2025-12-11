De vill visa solidaritet med Sahel

I augusti rapporterade Proletären från den stödfest för Burkina Books i Stockholm som också hade syftet att samla namn för att starta en solidaritetsorganisation med progressiva i bland annat Burkina Faso. Nu har en organisation bildats och Proletären fick en pratstund med David Johnsson, ordförande i denna nystartade solidaritetsförening.

Du är ordförande för AES solidaritet, vad är det för något?

– Det är en solidaritetsorganisation med ett kämpande folk. Tänk Svensk-kubanska fast en annan världsdel, i det här fallet Afrika, främst tre länder i Sahel-regionen vilka håller på att vrida sig loss från imperialismens bojor.

David Johnsson Foto: Amanda Moore

– AES står för Alliance des États du Sahel, franska för Sahelstaternas allians. Det är en nybildad internationell organisation bestående av Mali, Burkina Faso och Niger. I alla dessa länder har det nyligen varit statskupper där ledare från militären gripit makten, vilket enligt vår västliga medialogik betyder att det är militärjuntor.

Kupperna har genomförts mot korrupta, ofta väststödda, regeringar och kuppmakarna har haft ett folkligt stöd. Det går därför inte att jämföra dem med den typ av fascistiska militärregimer många förknippar statskupper, påpekar Davis Johnsson.

– Alla dessa länder har varit hårt knutna till Frankrike och har fortfarande afrikafrancen, CFA, som valuta. Det var också därför Frankrike skickade militär till Mali, en insats också svenska trupper deltog i, för att försöka bevara kontrollen. AES bildades först som en ömsesidig försvarsallians när ECOWAS hotade att ingripa i Niger.

Föreningen AES solidaritet bildades formellt den 27 augusti och brottas enligt David Johnsson fortfarande med byråkratin som det är kring att starta en ny ideell förening. Snart hoppas de dock bredda sig utanför Stockholmsområdet.

Varför är det en viktig fråga just nu? Vad är det som händer i Västafrika?

– Det händer saker hela tiden i regionen, främst i de frankofona delarna. Vi såg ju nu i helgen en nästan lyckad statskupp i Benin. Det har även nyligen varit upplopp och protester med stort folkligt stöd i Elfenbenskusten och i Kamerun. Så det händer väldigt mycket.

– Vi kan inte låta borgerlig media tysta ner och ljuga bort verkligheten. Vi måste praktiskt visa vår solidaritet med kämpande människor som vill uppnå frihet. Allt är inte perfekt men ambitionen att bryta med imperialismen är väldigt positivt.

Ni har sett till att det alltid finns afrikansk mat på era möten, hur kommer det sig?

– Det är lite grann en del i den afrikanska kulturen och det är något många inte är vana med i Sverige. Det är sånt man gör i den här typen av sammanhang och här tar vi inspiration från många andra organisationer runt om i världen. Det är också väldigt trevligt och det gör att de som kommer på våra möten inte behöver tänka på att fixa mat före eller efter mötet, utan vi äter tillsammans.

Just nu finns föreningen främst att hitta på sociala media-kanalen instagram.

– Men vi har en Whatsapp-grupp där vi sprider information också, och vi jobbar på att få upp en hemsida, säger David Johnsson och fortsätter:

– Redan nu på lördag firar vi Burkina Fasos nationaldag med en fest på Rågsved Folkets Hus. Vi ordnar festen ihop med Fasoträffen som är en organisation för den burkinabiska diasporan. Det kommer bli riktigt fett, vi kör från klockan 22 till 04.