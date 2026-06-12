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TV
IFS-skaparen kritiserar SVT:s beslut att slopa Nick Alinia
Invandrare för svenskar-skaparen Michael Lindgren skriver att SVT:s ängslighet bara gynnade Alinia.
Fotograf: Skärmdump: Tiktok / Faksimil: Expressen
Publicerad 12 juni 2026 kl 11.29
TV Som Proletären tidigare skrivit fick SVT kalla fötter och ställde in Invandrare för svenskar-avsnittet där högerprovokatören Nick Alinia skulle medverka. Detta efter en omfattande kulturdebatt och kritik från bland annat Journalistförbundet. En som tyckte ledningen tog fel beslut är programmets skapare och producent Michael Lindgren, som i Expressen (9 juni) skriver att SVT:s velande…
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