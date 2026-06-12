IFS-skaparen kritiserar SVT:s beslut att slopa Nick Alinia

TV Som Proletären tidigare skrivit fick SVT kalla fötter och ställde in Invandrare för svenskar-avsnittet där högerprovokatören Nick Alinia skulle medverka. Detta efter en omfattande kulturdebatt och kritik från bland annat Journalistförbundet. En som tyckte ledningen tog fel beslut är programmets skapare och producent Michael Lindgren, som i Expressen (9 juni) skriver att SVT:s velande…