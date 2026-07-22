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Förundersökning mot Gaza-skylt nedlagd
Åklagaren slår fast att det inte är hets mot folkgrupp att i en Palestinademonstration bära en skylt som liknar portalskylten till det nazistiska utrotningslägret Auschwitz.
Den stora skylten från gatuteaterföreställningen som liknar den vid ingången till Auschwitz, fast med texten ”Gaza”. Fotograf: Achim Rödner
Publicerad 22 juli 2026 kl 16.13
Åklagare Lucas Ericsson vid åklagarkammaren i Stockholms City körde på onsdagseftermiddagen över polischefen Victor Adolphson och Judiska Centralrådet när han lade ner utredningen om hets mot folkgrupp. Anmälan riktades mot de som i en lördagsdemonstration till stöd för Palestinas folk bar en skylt som liknade portalskylten till utrotningslägret Auschwitz. Ericsson konstaterade att det saknades anledning…
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