Förundersökning mot Gaza-skylt nedlagd

Åklagare Lucas Ericsson vid åklagarkammaren i Stockholms City körde på onsdagseftermiddagen över polischefen Victor Adolphson och Judiska Centralrådet när han lade ner utredningen om hets mot folkgrupp. Anmälan riktades mot de som i en lördagsdemonstration till stöd för Palestinas folk bar en skylt som liknade portalskylten till utrotningslägret Auschwitz. Ericsson konstaterade att det saknades anledning…