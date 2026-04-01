Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
SETT, LÄST, HÖRT

Åttiotalsikonen kommer ut… som folkmordsvurmare

En dödsrossling för folkmordsvurmarna i det PR-krig som de för länge sedan förlorat. 
Boy George (George Alan O'Dowd, född 1961), brittisk artist. Textutdrag ur nya låten. Fotograf: Wikimedia @Granada / Montage: Proletären
Publicerad 5 augusti 2026 kl 09.01
Det blev 90 minuter 80-tal när K Special lyfte fram den androgyne popikonen Boy George och hans Culture Club – ett band som tänjde på normerna (och sminkbutikernas lagersaldon) och gav oss hits som Karma Chameleon och Do you really want to hurt me.  Det fick mig att undra – vad gör Boy George nu…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.