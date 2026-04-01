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Åttiotalsikonen kommer ut… som folkmordsvurmare
En dödsrossling för folkmordsvurmarna i det PR-krig som de för länge sedan förlorat.
Boy George (George Alan O'Dowd, född 1961), brittisk artist. Textutdrag ur nya låten. Fotograf: Wikimedia @Granada / Montage: Proletären
Publicerad 5 augusti 2026 kl 09.01
Det blev 90 minuter 80-tal när K Special lyfte fram den androgyne popikonen Boy George och hans Culture Club – ett band som tänjde på normerna (och sminkbutikernas lagersaldon) och gav oss hits som Karma Chameleon och Do you really want to hurt me. Det fick mig att undra – vad gör Boy George nu…
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