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Media
Al Jazeera avskedar Gaza-journalister
Journalisterna sades upp utan varsel, trots att de lovades stöd och framtida tjänster inom nätverket.
Publicerad 4 augusti 2026 kl 14.54
Qatarbaserade mediebolaget Al Jazeera har sagt upp avtalen med 24 journalister, kameramän och producenter i Gaza som bevakat och överlevt Israels folkmord. Enligt journalisterna sker detta trots att Al Jazeera tidigare försäkrat dem om framtida anställningsmöjligheter inom nätverket och att de inte skulle överges. Men nu får de inte längre lön och hänvisas istället till…
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