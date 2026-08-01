Al Jazeera avskedar Gaza-journalister

Qatarbaserade mediebolaget Al Jazeera har sagt upp avtalen med 24 journalister, kameramän och producenter i Gaza som bevakat och överlevt Israels folkmord. Enligt journalisterna sker detta trots att Al Jazeera tidigare försäkrat dem om framtida anställningsmöjligheter inom nätverket och att de inte skulle överges. Men nu får de inte längre lön och hänvisas istället till…