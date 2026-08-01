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Bakom migrantkrisen i Ceuta: ”Avsiktligt framtagen”
Allt mer tyder på att Marocko medvetet orkestrerat anstormningen som ett politiskt påtryckningsmedel mot Spanien.
Den 31 juli försökte hundratals migranter simma från Marocko till Ceuta, istället för att ta landvägen. Dussintals personer dog i vattnet, inklusive barn som vittnade föräldrar och familjemedlemmar drunkna. Fotograf: TT/Juan Carlos Lucas/ZUMA Press Wire
Publicerad 4 augusti 2026 kl 12.48
I slutet på förra veckan tog sig tiotusentals migranter över gränsen från Marocko till den nordafrikanska enklaven Ceuta, som varit under spansk kontroll sedan 1580. Allt mer tyder nu på att Marocko, möjligtvis med USA:s och Israels goda minne, medvetet orkestrerat anstormningen som ett politiskt påtryckningsmedel mot Spanien. Den spanska militärpolisen, Guardia Civil, har genom…
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