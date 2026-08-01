Bakom migrantkrisen i Ceuta: ”Avsiktligt framtagen”

I slutet på förra veckan tog sig tiotusentals migranter över gränsen från Marocko till den nordafrikanska enklaven Ceuta, som varit under spansk kontroll sedan 1580. Allt mer tyder nu på att Marocko, möjligtvis med USA:s och Israels goda minne, medvetet orkestrerat anstormningen som ett politiskt påtryckningsmedel mot Spanien. Den spanska militärpolisen, Guardia Civil, har genom…