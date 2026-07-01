Nu tjänar statens toppchef över 200 000 kronor i månaden

Under sommaren höjde regeringen lönerna för omkring 220 myndighetschefer och andra högre tjänstemän inom staten. Den genomsnittliga höjningen blev på omkring 3,4 procent och gäller retroaktivt från den 1 oktober 2025. Och Sverige har precis passerat en milstolpe. Efter att rikspolischefen Petra Lundh fick sin lönehöjning fick landet precis sin första myndighetschef som tjänar över…