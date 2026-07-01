Lås upp hela webbplatsen
Den byråkratiska eliten
Nu tjänar statens toppchef över 200 000 kronor i månaden
Rikspolischefen Petra Lundh har blivit den första myndighetschefen med en månadslön på över 200.000 kronor. Och flera andra statliga toppchefer ligger tätt efter. Samtidigt är det svårt att finna belägg för att sådana lönenivåer behövs för att myndigheterna ska fungera.
Fotograf: Montage: Proletären / Foton: Pressbilder Polismyndigheten / Försäkringskassan / Försvarsmakten
Publicerad 3 augusti 2026 kl 13.33
Under sommaren höjde regeringen lönerna för omkring 220 myndighetschefer och andra högre tjänstemän inom staten. Den genomsnittliga höjningen blev på omkring 3,4 procent och gäller retroaktivt från den 1 oktober 2025. Och Sverige har precis passerat en milstolpe. Efter att rikspolischefen Petra Lundh fick sin lönehöjning fick landet precis sin första myndighetschef som tjänar över…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.