Börsbolagens vinster rusar – arbetarna får nöja sig med smulorna

De svenska börsbolagens vinster väntas öka med närmare 37 procent under de kommande två åren, enligt prognoser som Dagens Industri sammanställt. Samtidigt får svenska arbetare nöja sig med löneökningar på bara omkring 6,4 procent, om nästa avtalsrörelse slutar på samma nivå som den förra. Det motsvarar mindre än en femtedel av den väntade vinstökningen –…