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Lönesänkarna
Börsbolagens vinster rusar – arbetarna får nöja sig med smulorna
Svenska börsbolagens vinster väntas öka med närmare 37 procent de kommande två åren. Om nästa avtalsrörelse landar på samma nivå som den förra får löntagarna samtidigt löneökningar på 6,4 procent.
Andreas Köhler, industriarbetare. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 27 juli 2026 kl 10.49
De svenska börsbolagens vinster väntas öka med närmare 37 procent under de kommande två åren, enligt prognoser som Dagens Industri sammanställt. Samtidigt får svenska arbetare nöja sig med löneökningar på bara omkring 6,4 procent, om nästa avtalsrörelse slutar på samma nivå som den förra. Det motsvarar mindre än en femtedel av den väntade vinstökningen –…
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