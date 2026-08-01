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Palestinasolidaritet
Madridkonferens slår vakt om palestiniers rätt att göra motstånd
Terrorstämplingar används i allt större utsträckning som ett politiskt verktyg för att möjliggöra imperialistiska angreppskrig, kriminalisera motstånd- och solidaritetsrörelser och tysta oliktänkande.
Demonstration i Madrid den 4 oktober 2025. ”Stoppa folkmordet i Palestina. Länge leve det palestinska folkets kamp!” står det på banderollen. Fotograf: BDS Madrid/X
Publicerad 17 augusti 2026 kl 12.43
Helgen den 13-14 juni samlades aktivister, jurister, forskare och företrädare för människorättsorganisationer, politiska partier och solidaritetsnätverk från flera europeiska länder till en konferens i Madrid under namnet Rätten till motstånd. Proletären var på plats tillsammans med Pia Jacobsen från Kommunistiska Partiets partistyrelse. På grund av säkerhetsskäl och för att skydda individer som utsätts för precis…
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