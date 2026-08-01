Madridkonferens slår vakt om palestiniers rätt att göra motstånd

Helgen den 13-14 juni samlades aktivister, jurister, forskare och företrädare för människorättsorganisationer, politiska partier och solidaritetsnätverk från flera europeiska länder till en konferens i Madrid under namnet Rätten till motstånd. Proletären var på plats tillsammans med Pia Jacobsen från Kommunistiska Partiets partistyrelse. På grund av säkerhetsskäl och för att skydda individer som utsätts för precis…