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Fotboll

Avskydd Fifaboss tar hjälp av pr-gurus

Nu handlar det om att rädda Infantinos ansikte.
Gianni Infantino har lett Fifa i tio år. Men nästa vår riskerar hans tid på ordförandeposten ta slut. Fotograf: Doha Stadium Plus Qatar
Publicerad 30 september 2026 kl 09.32

FOTBOLL Gianni Infantino, boss i Internationella fotbollförbundet (Fifa), ligger illa till inför organisationens kongress och ordförandeval i mars nästa år.

Nu tar Infantino hjälp av brittiske PR-mannen Martin Sorrells byrå Monks för att rädda ansiktet. Monks ska leda en digital kampanj i fotbollsvärlden inför Fifa:s ordförandeval. 

Infantino blev hårt kritiserad sedan han efter VM ville sälja ut delar av kommande turneringar till Josh Kushner, bror till president Donald Trumps svärson Jarred Kushner. Infantinos kontakter med Trump-sfären fortsätter: Sorrell är en nära medarbetare till Infantinos nära vän Donald Trump.

Nu handlar det om att rädda Infantinos ansikte. Och om hans välbetalda jobb som Fifaboss. Därför reagerar delar av fotbollsvärlden mot att Infantino betalar Sorrells notor – med Fifas pengar. 

Och det är inte första gången: just nu, skriver bland andra sajten goal.com, har Fifa ett avtal med brittiska Ten Toes Media som för motsvarande 30 miljoner kronor ska skydda Infantinos rykte fram till och med december 2026. 

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