Brevbärare på cykel – ja tack!

82 brevbärare i Stockholmsområdet fick nyligen veta att de sägs upp eller omplaceras. Skälet är att de saknar körkort.

Från den 1 november räcker det inte att cykla runt på sina postrundor. Brevbäraren ska också kunna köra bil. Breven blir färre och paketen fler, förklarar Postnord.

Sekos Niklas Robertsson säger till tidningen Arbetet att många mår väldigt dåligt av beskedet. En del har jobbat som brevbärare i uppemot 40 år.

Posten var ett statligt verk fram till 1994. Då gjordes verket om till aktiebolag. Några av konsekvenserna har varit att postkontoren ersattes av kassor i mataffären och att utdelningen glesats ut till varannan dag.

Ständiga omorganisationer, uppskruvat tempo och krympande bemanning har präglat Postnord, vars primära uppgift är att ge avkastning åt sina ägare. En annan konsekvens syns i lönekuvertet på toppen: vd Annemarie Gardshol drar in 991.000 kronor i månaden, över trettio brevbärarlöner. Utan krav på körkort för att få behålla jobbet, får man förmoda.

Att posten inte fungerar märktes också i valet. Många av förtidsrösterna hann inte fram till vallokalerna. Postnord skyller på trycket i förtidsröstningen men flera stora kommuner hade i förväg varnat för att den nya maskinella sorteringen inte skulle hålla måttet.

Posten hör inte hemma på en marknad. Postverksamheten måste återföras i offentlig regi, med fast bemanning, trygga jobb och utdelning i hela landet.