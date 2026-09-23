Hyresvärdarna har slutat förhandla

I Malmö och elva andra skånska kommuner har Fastighetsägarna Syd lämnat förhandlingsbordet om 2027 års hyror. Nu ska en skiljeman avgöra vad tusentals hushåll får betala i hyra. Förra vintern bestämde en skiljeman hyran för 18.000 Malmöhushåll. Då fick de en högre höjning än andra Malmöbor.

Möjligheten att använda en skiljeman istället för hyresförhandling infördes 2023 och skulle användas i undantagsfall.



Undantagsfallet har Fastighetsägarna gjort till normalfall. I förhandlingarna om 2026 års hyror gick över 70 procent av de förhandlingar Fastighetsägarna var indragna i till skiljeman, enligt Hyresgästföreningen.



Inom allmännyttan hamnar istället förhandlingar som avbryts i Hyresmarknadskommittén, där företrädare från både Hyresgästföreningen och hyresvärden finns.



Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig lägger skulden på motparten. När Hyresgästföreningen inte vill komma överens finns inget annat alternativ, säger han. Det är ett märkligt resonemang från den part som reser sig från förhandlingsbordet.

Räntorna har fallit och inflationen har bromsat in. Vid en förhandling måste värdarna förklara varför hyran ska fortsätta upp när deras egna kostnader sjunker. Hos en skiljeman slipper de det. De senaste åren har gett de högsta hyreshöjningarna på över trettio år, där hyresgästerna fick betala räntechocken. Nu när kurvorna vänder ska vinsten stanna hos ägarna.

Fastighetsägarna vill dessutom gå längre. Tiden innan skiljeman får kopplas in ska kortas till sex veckor, och besluten ska bli direkt gällande. Hela konstruktionen utgår från att hyresrätten är en mjölkko för fastighetsägaren och att hyresgästen är den som ska garantera vinsten.

Den kollektiva hyresförhandlingen byggdes upp av hyresgäströrelsen för att sätta en gräns för värdarnas makt. Nu monteras den ned bit för bit med lagar stiftade av riksdagen.

Skiljemannasystemet måste rivas upp och hyrorna frysas. Storleken på plånboken ska inte behöva påverka möjligheten till att kunna bo kvar i sitt hem. Bostad är en rättighet, inte en handelsvara.