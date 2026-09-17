Konservativ präst dömd för barnporrbrott

Kyrkoherden Mats Rondahl i Luleå har dömts för grovt barnpornografibrott till ett år och nio månaders fängelse. Rondahl har erkänt. Inför rätten förklarade Rondahl att barnpornografin har varit ”en spännande, privat värld som han har kunnat gå in i, som en drift”. Han betraktar brottet som ett ”samlarbeteende” precis som han tidigare samlat på frimärken…