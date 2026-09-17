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Konservativ präst dömd för barnporrbrott
En präst i Norrbotten har dömts till ett år och nio månaders fängelse för grova barnpornografibrott. Prästen är en ledande person i den konservativa gruppen Frimodig Kyrka.
Fotograf: Public domain/Montage: Proletären
Publicerad 17 september 2026 kl 08.00
Kyrkoherden Mats Rondahl i Luleå har dömts för grovt barnpornografibrott till ett år och nio månaders fängelse. Rondahl har erkänt. Inför rätten förklarade Rondahl att barnpornografin har varit ”en spännande, privat värld som han har kunnat gå in i, som en drift”. Han betraktar brottet som ett ”samlarbeteende” precis som han tidigare samlat på frimärken…
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