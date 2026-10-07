Samoas premiärminister hyllar Israel – ber om ursäkt för nazisthälsning

Stilla havsnationen Samoas premiärminister Laaulialemalietoa Leuatea Schmidt är i blåsväder, rapporterar BBC. I en video från 2007 syns ministern göra en nazisthälsning, samtidigt som han säger: ”Höj er högra hand. Heil Hitler!”

Schmidt, som har tyskt påbrå, har försvarat sig med att nazisthälsningen gjordes på en privat familjeträff och inte var ämnad för offentligheten. Vid tidpunkten var Schmidt parlamentsledamot.

– Jag tar avstånd från nazism, antisemitism, rasism och alla former av politisk extremism, säger premiärministern i ett uttalande på Facebook.

Laaulialemalietoa Leuatea Schmidt. Foto: US embassy New Zeeland

Laaulialemalietoa Leuatea Schmidt, och hans kristdemokratiska konservativa parti FAST, har annars gjort sig kända som ett starkt proisraeliskt parti. När Schmidt svors in som premiärminister i september 2025 bar han en judisk bönesjal och han deklarerade att Samoa ”står med Israel”.

– Samoa står med guds land! Det finns bara en gud Samoa tror på och det är Israels gud, sa Schmidt då.

Samoa planerar också att öppna en ambassad i Jerusalem.

Samoa var en tysk koloni fram till 1914, då landet hamnade under nyzeeländsk överhöghet. Landet blev självständigt 1962.