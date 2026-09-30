Spottade blod på Israels flagga: ”Ångrar ingenting”

Under lördagskvällen genomfördes en protestaktion mot Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter på Bokmässan i Göteborg. Viktor Jonsson, 55, gick upp och spottade röd färg på den israeliska flaggan och sade att folkmordet i Gaza och på Västbanken måste få ett stopp.

– Jag mår jättedåligt och känner en djup frustration över vad Israel utsätter palestinierna för. Israel har jämnat hela Gaza med marken. Förstörelsen är total. Och vad Israel gör är dessutom sanktionerat av den svenska regeringen, säger Viktor Jonsson till Proletären, och fortsätter:

– Så jag kände att jag var tvungen att göra något, och så kom chansen.

Hade du planerat det länge?

– Nej, det kom faktiskt ganska spontant. Jag hade egentligen planerat att gå på ett veganhäng, men det blev inställt. Men jag hade redan bestämt mig för att jag skulle in till Göteborg och jag hade hört att förbundet bjudit in Jonathan Conricus att tala.

Conricus, före detta IDF-talesperson och -soldat, medverkan på årets bokmässa har väckt stark kritik. Bland annat från den egyptiska poeten Iman Mersal och den palestinska journalisten och författaren Bissan Edwan, som hoppade av mässan i protest.

– Jag gick till affären och köpte filmblod, en ampull som man kan tugga på och som blandas med saliv samt en liten flaska. Svindyrt var det. Man får ju egentligen inte ta med vätskor till mässan, men personalen märkte inget när de muddrade mig, berättar Viktor Jonsson.

Widar Andersson (S), för detta riksdagsledamot, hade precis haft ett anförande i vänskapsförbundets monter med rubriken ”Varför går så många till vänster vilse när det gäller Mellanöstern?” när protestaktionen ägde rum.

Var det något särskilt med just det samtalet?

– Nej, inte alls. Det råkade passa bra tidsmässigt. I Widar Anderssons anförande framställde han de som demonstrerar till stöd för Palestina som hatiska och antisemitiska. Men det handlar ju om att stoppa mördandet av barn för helvete!, svarar Viktor Jonsson

– Efter samtalet bjöd de in till frågor. Vid det laget hade jag redan stoppat in mina ampuller, som jag hade i fickan, i munnen. Jag började tugga på dem och de vällde upp. Jag sträckte fram handen, fick mikrofonen och gick upp och ställde mig framför den stora flaggan i montern.

Viktor Jonsson i Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter på Bokmässan med filmblod på händerna och i ansiktet. Foto: Li Wångblad

– När polisen kom satte jag mig på knä och höll upp händerna för att visa att jag är fredlig. De använde ett smärtgrepp och tryckte ned handleden, men jag slappnade bara av. Sen släpade de ut mig.

Efter att Viktor Jonsson omhändertagits och förts bort från platsen av vakter och polis delgavs han misstanke om ofredande, skadegörelse och störande av förrättning.

– De körde mig till Mölndal. En journalist från GP ringde mig i polisbilen och frågade om jag hade använt grisblod på händerna. Polisen frågade också om det var riktigt blod. Det är uppenbart att de fiskade efter om det var någon slags antisemitisk attack, vilket för mig är helt obegripligt. Israel är en judisk stat, ja. Får man då inte demonstrera mot den staten? Då blir man stämplad som antisemit, säger Viktor Jonsson.

– Polisen påstod dessutom att jag kastat blod på arrangörerna och deras böcker. Det stämmer inte. Jag hade inga planer på det. Jag kommer ta reda på vem som har anmält mig för det och motanmälan dem.

Ångrar du det du gjorde?

– Nej, verkligen inte. Det blev bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig.

Vad har du fått för reaktioner?

– Flera har kontaktat mig och uttryckt sitt stöd. Jag fick även innan aktionen stöd av en vän vars mamma satt i Auschwitz. Det finns många judar och israeler som motsätter sig Israels politik och som menar att det är samma sak som nazisterna gjorde mot judarna.

Även internationella medier såsom Al Jazeera och The New Arab har rapporterat om händelsen.

– Och israeliska medier. Det är väldigt bra att de får se att det finns motstånd i världen. Det var lite därför jag ropade på engelska. Jag struntar i dem som satt i montern och lyssnade. De är redan förlorade.

– Jag råkade ropa ”suicide” istället för “genocide” när jag gick fram. Men det är ju också ett självmord med den politik Benjamin Netanyahu för. Jag vet inte om Israel kommer att kunna finnas kvar efter detta. Kan man ha ett sånt land som beter sig så mot alla folk och alla länder runt omkring sig? Så det var kanske inte helt fel att ropa det.

Finns det något annat som du vill tillägga?

– Jag tror att Palestinarörelsen behöver vara mer kreativ och testa nya metoder för att få mer effekt och sätta mer press på makthavare. Till exempel fredliga civila motståndsmetoder och att våga offra sig själv lite mer.