Bokmässan ger plats åt IDF-talesperson: ”Försvarar allt som Israel gör”

Bokmässan har återigen hamnat i blåsvädret efter att en av utställarna, Vänskapsförbundet Sverige-Israel, bjöd in den före detta IDF-talespersonen och överstelöjtnanten Jonathan Conricus till ett samtal i deras monter.

När Conricus höll sitt anförande på torsdagsmorgonen via länk var det fler poliser, säkerhetsvakter och reportrar på plats än ”vanliga” åhörare. Men trots den låga närvaron väckte hans inbjudan starka reaktioner från besökare.

– Det är hemskt att Bokmässan bjuder in en person som har varit en del av det israeliska krigsmaskineriet som genomför folkmordet i Gaza. Den stat han förespråkar och hans tidigare chefer utreds för krigsbrott, säger Sami Ra, som har rötter i Palestina, till Proletären efter anförandet.

– I den nyligen uppmärksammade dokumentären Naza vittnar flera soldater ur Conricus bataljon om hur de skjuter och dödar palestinska barn för skojs skull, hur de tävlar om vem som kan döda flest palestinier, om hur de spränger hela bostadsområden i luften, fortsätter han.

Oskar Ekström, chef för Bokmässan, har försvarat Vänskapsförbundet Sverige-Israels och Conricus medverkan och hänvisar bland annat till yttrandefriheten. Vad tänker du om det?

– Det är en tydlig dubbelmoral. Bokmässan gör ett enormt misstag. Det här är extremister vi pratar om. De borde sitta i fängelse. Hade ryska generaler bjudits in att tala här i yttrandefrihetens namn?, frågar sig Sami Ra.

Conricus har under folkmordet bland annat avfärdat svälten i Gaza, som Israel systematiskt och medvetet orkestrerar, med den retoriska frågan: ”Vet du hur många filmer jag har sett på feta människor i Gaza? På feta Hamaskrigare? På överviktiga människor i Gaza?”

Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter på Bokmässan. Jonathan Conricus talar på tv-skärmen. Foto: Max Popovski/Proletären

Andra som Proletären pratar med kände inte till att den före detta IDF-talespersonen bjudits in, och blir både chockerade och upprörda att få veta.

– Det är helt sjukt. Det Israel gör är fruktansvärt. Att döda barn är inget att stoltsera med, och de har dessutom dödat hundratals journalister, säger en gymnasieelev till Proletären utanför Bokmässan.

Conricus deltog via länk i Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter. Foto: Max Popovski/Proletären

Förra året polisanmäldes både Bokmässan och Vänskapsförbundet Sverige-Israel efter programpunkter med rubriker som: ”Den fabricerade svälten i Gaza”, ”Bosättarvåld och illegala byggen – sant eller falskt?” och ”UNRWA, länken mellan terror och FN”.

Även i år har en polisanmälan upprättats för hets mot folkgrupp. Bland annat på grund av denna formulering på Bokmässans programsida: ”Arma palestinier; det är inte många som bryr sig om er. Ni används framförallt som studsmatta för diverse kommunister, extremister och terrorister vars högsta önskan och enda syfte är att förgöra den judiska staten Israel”.

En banderoll utanför bokmässan: ”Död död åt IDF”. Foto: Max Popovski/Proletären.

– Jag blir väldigt upprörd. Conricus försvarar ju i princip allt som Israel gör. Bokmässan borde ha tänkt sig för innan de tillåter ett sånt här arrangemang, som är ren propaganda för en krigande stat, säger en annan besökare som Proletären pratar med, samtidigt som Conricus håller i sitt anförande i bakgrunden.

Han har tröttnat på att lyssna och lämnar montern när Proletären träffar honom.

– Jag är inte intresserad av att höra det längre. Conricus var med på affischen tillsammans med alla andra folkmordsapologeter. Folk trodde ju att han skulle komma hit. Det är falsk marknadsföring. Han är ju bara med på en tv-skärm.

En annan person som bjudits in till förbundets monter är Christer Mattsson, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och ledande forskare för Segerstedtinstitutet.

– Det är oerhört allvarligt att föreståndaren för Segerstedtinstitutet deltar i ren Israelpropaganda. Vad jag förstår får Segerstedtinstitutet dessutom pengar från Israel och anordnar kurser och resor dit, berättar samma åhörare för Proletären, och fortsätter:

– Bakom oss är det samma click människor som är inne på deras Facebook-sida. Det är en väldigt begränsad skara. Nu har de ju dessutom gjort så att ingen kan höra vad de säger om man inte kommer innanför den här muren som de har byggt för komma in i deras monter, avslutar han, och pekar på avspärrningarna.