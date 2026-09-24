M och SD förlorade makten – höjde arvodet för sina nya jobb

Dagen efter valförlusten drev det avgående högerstyret i Burlöv igenom högre löner för kommunens opposition. Under nästa mandatperiod fördubblas oppositionsrådens sammanlagda tjänstgöringsgrad – från 50 till 100 procent.

I Burlöv har Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet styrt kommunen med stöd av Sverigedemokraterna. Men efter valet ser makten ut att skifta till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Dagen efter valet, den 14 september, behandlade kommunstyrelsen frågan om politikernas arvoden för mandatperioden 2027–2030. Förslaget innebar att kommunen ska kunna ha en eller två oppositionsråd som tillsammans arbetar motsvarande en heltid. Under den föregående mandatperioden har oppositionen haft två företrädare på 25 procent vardera.

Det innebär att den sammanlagda tjänstgöringsgraden för oppositionens toppolitiker fördubblas från 50 till 100 procent.

Enligt Expressens beräkning innebär förändringen drygt 20.000 kronor mer i månaden för vardera oppositionspolitiker om uppdraget delas på två personer.

Tidpunkten för beslutet har väckt kritik eftersom majoriteten, efter valförlusten, själv väntas hamna i opposition och därmed kunna ta del av de nya arvodena.

– Det är en fars. Det skadar förtroendet för alla som håller på med politik på lokal nivå, säger Socialdemokraternas oppositionsledare Viktor Eriksson till Expressen.

När frågan avgjordes i kommunfullmäktige blev resultatet 22 röster mot 19. Protokollet visar att Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för de nya reglerna. Även Centerpartiets ledamot röstade ja. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot.

Kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M) försvarar beslutet med att Burlöv har låga politikerarvoden och många fritidspolitiker.

– Kommunen växer och vi behöver fler som kan ta ledigt från jobbet och hjälpa till – inte bara pensionärer, säger hon till Sydsvenskan.

Beslutet behöver dock inte bli långvarigt. Den nya majoriteten har möjlighet att ändra arvodesreglerna när den tillträder.

Viktor Eriksson säger till Expressen att S, V och MP tänker göra just det:

– Vi kommer riva upp det här beslutet.