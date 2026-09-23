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Brottslighet

Hot och våld i skolan har fördubblats på tio år

Totalt har drygt 9000 händelser anmälts mellan 2016 och 2025.
Publicerad 23 september 2026 kl 10.32

BROTTSLIGHET Antalet anmälningar om hot och våld i skolan har nästan fördubblats på tio år. År 2016 fick Arbetsmiljöverket in 638 anmälningar från grund- och gymnasieskolan. Förra året var siffran 1265.

Totalt har drygt 9000 händelser anmälts mellan 2016 och 2025. Malmö har haft flest under hela perioden med över 600. Hittills i år har omkring 800 händelser rapporterats, flest i Norrköping.

– Problemet med hot och våld i skolan är att det påverkar personalens fysiska och psykiska hälsa. Det påverkar också verksamheten och får stora konsekvenser för eleverna och deras trygghet, säger forskaren Sofia Persson till Nyhetsbyrån Siren.

Hon och forskaren Ilse Hakvoort har studerat fyra grundskolor som lyckats vända en svår utveckling. Gemensamt är att skolorna genomfört flera åtgärder samtidigt, bland annat nolltolerans mot våld, anmälningar och ett stärkt samarbete mellan personalen.

Arbetsmiljöverket betonar att statistiken inte visar om våldet faktiskt ökat eller om fler händelser numera anmäls.

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