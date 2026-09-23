Nya misstankar efter Fagerstaattacken – 21 målsägande

Misstankarna efter attacken på Brinellskolan i Fagersta växer. 18-årige Liam Nebel har nu häktats misstänkt för ytterligare två mordförsök. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen ökat från tolv till 21. Nebel har suttit häktad sedan den 23 augusti efter attacken där en 17-årig flicka blev mördad och tre andra elever skadades. Vid måndagens häktningsförhandling beslutade…