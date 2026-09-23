Sionistisk lobbyorganisation vill inskränka demonstrationsfriheten

Den proisraeliska lobbyorganisationen Med Israel för fred (MIFF) har länge besvärats av de demonstrationer mot Israels förintelsekrig i Gaza som regelbundet ägt rum på svenska gator och torg i snart tre års tid. I ett nyligen publicerat videoklipp på sociala medier berättar MIFF:s kommunikationschef, Ulf Cahn, att de nu vill stoppa lördagsdemonstrationerna på Odenplan i…