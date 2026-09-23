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Sionistisk lobbyorganisation vill inskränka demonstrationsfriheten
”Med lagen som stöd kan vi stoppa Palestinademonstrationerna på lördagar i Stockholm”, skriver Med Israel för fred (MIFF) på sina sociala medier.
Fotograf: Achim Rödner/Skärmdump: Facebook/Montage: Proletären
Publicerad 23 september 2026 kl 10.20
Den proisraeliska lobbyorganisationen Med Israel för fred (MIFF) har länge besvärats av de demonstrationer mot Israels förintelsekrig i Gaza som regelbundet ägt rum på svenska gator och torg i snart tre års tid. I ett nyligen publicerat videoklipp på sociala medier berättar MIFF:s kommunikationschef, Ulf Cahn, att de nu vill stoppa lördagsdemonstrationerna på Odenplan i…
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