Både upp och ner för K

När denna tidning går till tryck finns preliminära resultat för K från Alingsås, Gislaved, Göteborg, Ludvika, Lysekil, Nybro, Umeå och Växjö. Kommunistiska Partiet backar i sex av dessa kommuner. I Växjö kommun, där K senast ställde upp 2018, får partiet 0,3 procent av rösterna, något framåt jämfört med 2018.

I Göteborgs kommun ökar Kommunistiska Partiet sitt stöd med knappt 25 procent, från cirka 1300 till närmare 1700 röster, med en vallokal kvar att räkna. Ifall de preliminära resultaten står sig innebär detta att Kommunistiska Partiet blir största parti utanför kommunfullmäktige, med 0,5 procent av rösterna.

– Vi går framåt för första gången på 20 år, vilket är jätteroligt. Jag tror att Göteborg som stad är redo att ta ett kliv vänsterut, vilket även återspeglas i att det rödgröna styret nu kommer att kunna styra utan C. Samtidigt har vi haft en stark närvaro ute på stan med fyra valstugor och idogt arbete mellan valen, förklarar Pia Jacobsen från Göteborgsavdelningen.

Pia Jacobsen Foto: Proletären

Göteborgsavdelningens arbete med bostadsfrågan har enligt Pia Jacobsen gett resultat. På Siriusgatan och i Landala, två områden där Kommunistiska Partiet under längre tid har kämpat emot hyreshöjningarna, fördubblar partiet sitt stöd.

– Resultaten på Siriusgatan och i Landala visar att konkret kommunistiskt arbete ger resultat. Vi kommer inte att släppa det arbetet för att valet är över, utan fortsätter som tidigare att lyfta de frågor som rör de boende, avslutar Pia Jacobsen.

I Lysekil, där Kommunistiska Partiet haft mandat sedan 1970-talet, backar partiet med 0,9 procentenheter – tillräckligt för att tappa ett av partiets två mandat.

– Det har varit ett högerval där både K, V och S tappade i kommunen och högern med Moderaterna i spetsen gick kraftigt framåt, säger Stig Berlin, från K i Lysekil.

Stig Berlin Foto: Proletären

– Vi är naturligtvis besvikna att vi inte lyckades behålla båda mandaten men ser samtidigt att vi har 4,6 procent av väljarstödet och ett starkt mandat att fortsätta driva vår politik. Vi fick mellan 2 och 8 procent i varje vallokal och blev större än både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, berättar Stig Berlin och fortsätter:

– Vi har en gedigen väljarbas som vet att vi står upp för den lilla människan. Som en väljare sade på stan: ”Ni har aldrig gjort oss besvikna”. Vi har lovat väljarna att fortsätta driva de viktiga frågor vi har drivit om vi får deras förnyade förtroende, och det har vi fått.

Kommunistiska Partiets tillbakagång i flertalet kommuner ger skäl för en grundlig valutvärdering, menar Filip Astvald, partisekreterare för Kommunistiska Partiet. Samtidigt har valrörelsen varit positiv.

– Vi har gjort en bättre valrörelse och lyckas ställa upp i fler val än tidigare. Vi har mött tusentals människor runtom i landet som tagit del av vår politik och många som är intresserade av att gå med i partiet. Kampen fortsätter för oss även utanför valår.

En fullständig sammanställning av Kommunistiska Partiets röstetal i de 18 kommuner och ett regionval partiet ställde upp i kommer att publiceras så fort siffrorna är fastställda.