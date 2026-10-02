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Kommentar
Frankrikes unga och arbetare i gemensam protest mot nyliberalismen
Nellie Puig är på resa i Frankrike och skriver om hur välfärdsarbetare och skolelever strålat samman i protest mot nedskärningar.
Fotograf: CGT
Publicerad 2 oktober 2026 kl 10.56
I Frankrike rasar ett krig, ett krig om välfärden där arbetare och ungdomar lyfter kravet ”välfärd istället för miljardärer och vapen”. I somras brann det i Frankrikes skogar. De tappra brandmän som fick tillbringa sin sommar med att försöka bekämpa och kontrollera eldarna gick ut i strejk den 29 september. Många andra offentliganställda, såsom lärare…
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