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SD stramade åt bidragen – nu får partitopparna miljoner i avgångsvederlag
Sverigedemokraterna har stått bakom sänkta ersättningar för arbetslösa och skärpta villkor för försörjningsstödet. Efter Tidöavtalets fall kan sju av partiets tidigare politiskt sakkunniga själva få ersättning i ett helt år – för flera miljoner kronor.
Publicerad 1 oktober 2026 kl 10.00
I samband med att Ulf Kristersson avgick som statsminister upphörde också Tidöavtalet. Därmed försvann Sverigedemokraternas särskilda samordningskansli på regeringskansliet. Nu har sju av partiets politiskt sakkunniga beviljats avgångsvederlag på sammanlagt 5,7 skattemiljoner, enligt den praxis för politiskt sakkunniga som regeringskansliet har. Under mandatperioden har Sverigedemokraterna och Tidöregeringen fört en politik där ersättningen till arbetslösa trappas…
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