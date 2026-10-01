SD stramade åt bidragen – nu får partitopparna miljoner i avgångsvederlag

I samband med att Ulf Kristersson avgick som statsminister upphörde också Tidöavtalet. Därmed försvann Sverigedemokraternas särskilda samordningskansli på regeringskansliet. Nu har sju av partiets politiskt sakkunniga beviljats avgångsvederlag på sammanlagt 5,7 skattemiljoner, enligt den praxis för politiskt sakkunniga som regeringskansliet har. Under mandatperioden har Sverigedemokraterna och Tidöregeringen fört en politik där ersättningen till arbetslösa trappas…