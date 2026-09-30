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Palantir-grundare köper svensk skog för 235 miljoner

Techmiljardären Alex Karp har köpt omkring 15.000 hektar skogsmark i Härjedalen.
Fotograf: Ben Dance/No 10 Downing Street/TS Eriksson/Montage: Proletären
Publicerad 30 september 2026 kl 10.25

Techmiljardären Alex Karp, vd och medgrundare till det amerikanska mjukvarubolaget Palantir, har köpt omkring 15.000 hektar skogsmark i Härjedalen, enligt Tidningen Härjedalen.

Marken ligger söder om Storsjö kapell och såldes av skogsbolaget SCA för 235 miljoner kronor. Köpare är det nystartade Cladonia Skog AB, där Karp är verklig huvudman.

Palantir utvecklar system för dataanalys, övervakning och militära ändamål. I januari 2024 ingick bolaget ett samarbete med Israels försvarsdepartement för teknik till så kallade ”krigsrelaterade uppdrag”.

Människorättsorganisationen Amnesty International har anklagat Palantir för att riskera att bidra till allvarliga folkrättsbrott genom sitt stöd till Israels militär i Gaza. Palantir har avvisat anklagelserna om att bolaget bidragit till folkmord eller krigsbrott.

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